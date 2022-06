Actualmente el 60% de los peruanos cuenta con algún producto en el sistema financiero (ahorros, préstamos, créditos, seguros), y en su mayoría son mayores a 25 años, según estudio de Omnicom Media Group (OMG).

“Y los productos que más tienen son las cuentas de ahorros (87%), seguido de tarjetas de crédito (53%), préstamos (29%), entre otros”, refirió la Planner estratégica de OMG, Keyla Olano.

Detalló que los que más cuentan con los referidos productos son los segmentos de público de más de 56 años (77%), seguido de los de 46 a 55 años (76%); mientras que en el caso de los más jóvenes entre 15 y 24 años, solo el 26% los tiene.

Y lo que estaría limitando que los peruanos accedan a algún producto en el sistema financiero, indicó, son principalmente los altos intereses (47%), seguido de que no cuentan con historial crediticio (33%), o que consideran que no requieren los referidos productos (22%), así como que no confían en ninguna entidad financiera (20%), entre otras razones.

Destacó, que por ejemplo, ante una necesidad económica urgente solo el 24% de los peruanos está dispuesto a acceder un préstamo, ya que el 76% preferiría tomar sus ahorros (25%), pedir prestado a sus amigos o familiares (19%), vender algo (11%), retirar parte de su CTS o AFP (6%), entre otras opciones.

“Los más dispuestos a solicitar un préstamo son los peruanos entre los 25 y 45 años; mientras que los más reacios son los de 46 a más, ya que ellos optarían por usar sus ahorros”, dijo.

Recomendaciones

Ante el panorama descrito, Keyla Olano recomendó a las empresas del sector trabajar en generar confianza y en lograr la inclusión de cada vez más peruanos.

Asimismo, señaló, deben tener en cuenta que las nuevas tecnologías del sector financiero (apps transaccionales) vienen incrementando el nivel de inclusión financiera del país, y que los productos pasivos, como son las cuentas de ahorro, son la puerta de ingreso a la bancarización.

Además que los canales que les generan mayor confianza a los peruanos, para acceder a los productos del sistema financiero, son los establecimientos físicos y los cajeros automáticos (70%), mientras que el menos confiable son los canales de redes sociales como Facebook e Instagram (29%).

“De esta manera los canales físicos se convierten en puntos confiables y de uso constante para realizar compras, muy por encima de las redes sociales que tienden a generar desconfianza”, acotó.

