Año jugoso para Disney con US$ 7,325 millones en taquilla mundial del 2018 Disney sigue siendo el único estudio que ha recaudado más de US$ 7,000 millones en taquilla en un año. En el 2016 había registrado su mejor año de recaudación con US$ 7,600 millones.

El conglomerado, que depende de las redes de televisión para casi la mitad de sus ingresos operativos, ahora está tratando de eludir parcialmente a los proveedores de cable y a su archienemigo, Netflix Inc. (Foto: AP). (Foto: AP).