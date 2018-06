Anglo American acuerda aumentar participación de Mitsubishi en Quellaveco por US$ 600 millones

La compañía Anglo American anunció que ha llegado a un acuerdo con Mitsubishi Corporation en relación a la propuesta de Mitsubishi para adquirir un 21.9% de participación accionaria en el proyecto minero Quellaveco en Perú, por un pago total de US$ 600 millones.

Mediante un comunicado, Anglo American recordó que Mitsubishi actualmente posee una participación de 18.1% en Anglo American Quellaveco (AAQSA), que es propietaria de Quellaveco.

Después del cierre de la transacción aprobada, la participación de Mitsubishi se incrementará a 40%, mientras que Anglo American tendrá un 60%.

El pago total de US$ 600 millones se compone de US$ 500 millones al cierre de la transacción propuesta, US$ 50 millones cuando la tasa de tratamiento de mineral de Quellaveco alcance al menos 150 mil toneladas por día, y US$ 50 millones cuando la tasa de tratamiento de mineral de Quellaveco alcance al menos 180 mil toneladas por día.

El monto de contraprestación total representa una valuación del 100% de Quellaveco de US$ 2,740 millones.

El pago al cierre de la transacción será efectuado mediante una suscripción primaria de acciones de AAQSA por parte de MCQ Copper Ltd., una subsidiaria de propiedad de Mitsubishi, lo cual pre-financiará en parte el capital que Anglo American debe aportar para el desarrollo de Quellaveco.

Al respecto, Mark Cutifani, presidente ejecutivo de Anglo American dijo que esta exitosa sindicación de un 21.9% de participación en Quellaveco confirma la calidad de clase mundial de este activo de cobre en Perú y “se alinea con nuestra disciplina para asignar el capital”.

“Estamos complacidos de ser capaces de extender nuestra alianza de largo plazo con Mitsubishi y estamos contentos de recibir su contribución y fuerte apoyo para el desarrollo de Quellaveco”, anotó.

Según Anglo American, el cierre de la transacción se estima que va a ocurrir en el tercer trimestre de 2018 y está sujeto a varias condiciones, incluyendo aprobaciones regulatorias, la aprobación por parte del Directorio de Mitsubishi y la aprobación para desarrollar Quellaveco por parte del Directorio de Anglo American.

La transacción propuesta es una transacción menor (Smaller Related Party Transaction) entre partes relacionadas de acuerdo con las regulaciones del Reino Unido (UK Listing Rules) dado que Mitsubishi se considera parte relacionada de Anglo American.

La Transacción Propuesta está por lo tanto sujeta a los requerimientos de la regla 11.1.10R (UKLA Listing Rule 11.1.10R).