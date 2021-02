Por Tae Kim

Los resultados de Amazon.com Inc. fueron publicados justo el 2 de febrero. En cierta manera, es una coincidencia interesante porque el gigante del comercio electrónico —al igual que en la película “Atrapados en el tiempo” que repite una y otra vez el día 2 de febrero— agregó un desempeño espectacular a una larga racha de lo mismo. Excepto que este día fue diferente a cualquier otro en la historia de la compañía.

Al tiempo que Amazon anunció sus más recientes resultados trimestrales, también informó que su fundador, Jeff Bezos, renunciará como director ejecutivo a finales de este año.

Le sucederá Andy Jassy, actualmente director de Amazon Web Services, el motor de computación en la nube de la compañía. Este trascendental acontecimiento señala la importancia de los servicios en la nube para el futuro de la compañía y además se revela a la par del mejor desempeño financiero.

Amazon registró ganancias del cuarto trimestre ajustadas por acción de US$ 14.09, casi el doble de la estimación de US$ 7.34 de Wall Street, junto con ingresos récord de US$ 125,600 millones, un 44% más que el año anterior.

Es la primera vez que Amazon registra ingresos trimestrales de más de US$ 100,000 millones, y Bezos, de 57 años, se sintió orgulloso.

“Al ver nuestros resultados financieros, lo que se evidencia en realidad son los resultados acumulativos a largo plazo del ingenio. Veo que Amazon está en su punto más creativo y eso hace que sea el momento óptimo para esta transición”, escribió en el comunicado de resultados.

Ha sido una gran aventura para Bezos. El empresario creó Amazon en 1994 con un simple sitio web en línea para vender libros. En las décadas siguientes, incluida la salida a bolsa de Amazon en 1997, su liderazgo impulsó el valor de mercado de la compañía a US$ 1.7 billones a medida que Amazon se convirtió en una fuerza dominante en numerosas categorías, desde plataformas de comercio electrónico, streaming y publicidad digital, hasta servicios de ejecución y logística.

Bezos será recordado como uno de los ejecutivos de negocios más influyentes en la historia de Estados Unidos por su destreza en la gestión operativa, su creatividad y su obsesión con la experiencia del cliente.

Afortunadamente para los accionistas de Amazon, Bezos tiene contemplado seguir involucrado en la compañía y se desempeñará como presidente ejecutivo. En una carta a los empleados de Amazon, escribió cómo se concentrará en “nuevos productos e iniciativas tempranas”, y agregó que Jassy “será un líder excepcional, y tiene mi plena confianza”.

Jassy, de 53 años, es la elección correcta dado el sorprendente éxito de Amazon Web Services. La unidad se ha convertido en la joya de la corona de los negocios de las compañías y, dado que AWS es tan importante para el futuro de Amazon, es sensato dejar a Jassy a cargo de toda la compañía. El ejecutivo ha liderado AWS desde su creación en el 2006 y lo ha llevado al primer lugar entre sus pares.

Según las cifras más recientes de Gartner, AWS representa casi la mitad del mercado de servicios de infraestructura en la nube, es decir más del doble de su competidor más cercano, Azure, de Microsoft Corp. Las cifras financieras también lo comprueban.

AWS representó 52% de las ganancias operativas trimestrales de la compañía en diciembre, mientras que significó solo el 10% de sus ventas. Además, dado que las corporaciones aún están en las primeras etapas de su transición hacia el modelo más flexible de computación en la nube y se van alejando de equipos de tecnología internos, las perspectivas de AWS siguen siendo promisorias para el resto de la década.

El cambio de liderazgo se da en un año en que Amazon tendrá más desafíos. Si la vida vuelve a la normalidad gracias a una distribución más amplia de las vacunas, muchos de los vientos de cola que impulsaron los negocios de la compañía —desde el cambio al comercio electrónico hasta la creciente demanda de servicios de internet para el trabajo remoto— podrían convertirse en vientos en contra.

Por otra parte, el gigante tecnológico también enfrenta un escrutinio antimonopolio por parte de reguladores de todo el mundo debido a sus prácticas comerciales.

Pero Bezos también tiene razón. En el anuncio del cambio de liderazgo, incluyó una referencia a una famosa frase de su carta original de 1997 a los accionistas: “Este es el Día 1 para el internet y, si lo ejecutamos bien, para Amazon.com”, lo que simboliza la importancia de tener una mentalidad de startup.

Ahora que el fundador sube un escalón y entrega las riendas, será un nuevo “Día 1” bajo un nuevo director. La buena noticia para Amazon y sus inversionistas es que la compañía nunca ha estado en una mejor posición.