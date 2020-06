La avalancha de inversionistas atentos al desarrollo de fármacos y biología ha disminuido incluso en medio de un número creciente de infecciones por coronavirus, y analistas de biotecnología de Wall Street y mesas de operaciones enfocadas en atención médica observan que todo vuelve cada vez más a la normalidad.

En medio de la pandemia, inversionistas que no estaban al tanto de la ciencia médica inundaron las bandejas de entrada y mensajes de voz de analistas con solicitudes, tratando de obtener un mejor entendimiento de lo que estaba sucediendo con el nuevo coronavirus y cuál podría ser el plazo para una vacuna, o un medicamento para tratarlo.

Ahora, las cosas son tan normales como uno podría esperar, pese a que la mayoría de Wall Street continúa trabajando desde casa.

“Ahora volvemos a los fundamentos. Si me hubiera llamado hace tres meses, no se trataba de eso”, dijo Umer Raffat , analista de biotecnología de Evercore ISI, en una entrevista.

Dado que S&P 500 cotiza aproximadamente 8.5% por debajo del máximo histórico de febrero, y el índice de biotecnología Nasdaq cerca de un máximo histórico, la experiencia de Raffat es similar a lo que están viendo otros analistas biofarmacéuticos y miembros de mesas de operaciones.

Incluso ante preocupaciones entre estrategas de Wall Street sobre el creciente número de casos en algunos estados, los inversionistas parecen haber llegado a un acuerdo sobre la situación actual de la economía estadounidense.

Se espera que el aumento de la biotecnología a nuevos récords genere un aumento en el interés de los inversionistas generalistas, especialmente a medida que la conversación en Washington se aleja, por ahora, de un impulso por cambios en los precios de los medicamentos, dice Brian Skorney , analista de salud de Baird.

Pero ese no ha sido el caso.

“La mayor parte del interés generalista que he tenido se ha centrado menos en lo que es una buena acción para comprar en biotecnología, ya que se trataba de lo que los inversionistas deberían hacer con sus acciones de aerolíneas o sus acciones automotrices” en medio de la pandemia, dijo Skorney , que cubre compañías que estudian medicamentos para combatir el virus, como Gilead Sciences Inc. y Regeneron Pharmaceuticals Inc., en una entrevista.

Era menos probable que conversaciones en torno a Gilead y remdesivir, su medicamento que obtuvo la aprobación de emergencia para pacientes hospitalizados con estado grave de COVID-19, se centraran en si un inversionista quería comprar las acciones de la compañía. En cambio, se enfocarían más en si una reapertura de la economía de Estados Unidos podría prosperar si los médicos tuvieran un medicamento para tratar la infección, dijo Skorney .

Tras una inundación que duró dos meses, la mayoría de los analistas de biotecnología encuestados por Bloomberg News informaron que, hoy, las cosas han vuelto a la normalidad.