Apple Inc. podría ver una disminución mayor a la esperada en el precio promedio de venta del iPhone, a medida que los consumidores gravitan hacia modelos más baratos, según analistas.

Deutsche Bank escribió que los precios de venta promedio (ASP, por sus siglas en inglés) para la categoría de producto clave podrían caer entre 4% y 6% en el año fiscal 2020, gracias al precio más barato del iPhone 11, que comienza en US$ 699, en comparación con el iPhone XR del año pasado, que comenzaba en US$ 749, junto con precios reducidos para generaciones anteriores como el iPhone 8 y 8 Plus. El analista Jeriel Ong estima que estos modelos juntos podrían representar 40% de las ventas de unidades de iPhone en los próximos 12 meses.

Ong señala que los precios más baratos podrían generar mayores ventas de unidades, aunque “todavía no tenemos una idea lo suficientemente fuerte de cómo los precios, junto con los nuevos conjuntos de características de los nuevos iPhone, afectarán la demanda general de la unidad”.

Agregó que no estaba seguro de si la disminución del ASP “puede compensarse adecuadamente con un aumento proporcional anual en unidades”. Deutsche Bank tiene una calificación de mantener y un precio objetivo de US$ 210 para las acciones de Apple.

De acuerdo con una estimación de Bloomberg MODL, se espera que Apple envíe 182.7 millones de iPhone durante el 2020, lo que representaría una disminución de aproximadamente 1.1% anual. Se espera que el ASP sea de US$ 759.85, una disminución interanual del 2,3%.

En el 2018, el iPhone representó más de 60% de los ingresos totales de Apple, según datos compilados por Bloomberg.

Piper Jaffray escribió el lunes que una encuesta de propietarios de iPhone sugiere “emoción limitada” para los modelos recién lanzados, y el mayor interés se ve en las versiones de menor precio. Dada “la promesa de dispositivos 5G en el horizonte”, los usuarios que actualicen sus iPhone en los próximos 12 meses “tienen menos probabilidades de comprar un modelo de gama alta”, lo que significará un ASP más bajo para el iPhone este año en comparación con el año pasado, escribió el analista Michael Olson.

También el lunes, Rosenblatt Securities escribió que las caídas de ASP fueron “la principal preocupación para las ventas de iPhone este año”.

Las acciones de Apple cayeron 0,2% el martes, en comparación con un declive de 0.8% en el S&P 500.