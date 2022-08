Los ciudadanos de Monterrey, ciudad asolada por la sequía y el corazón industrial del país donde cervecerías como Heineken NV tienen instalaciones, han sufrido escasez de agua durante meses debido al vaciado de las represas. López Obrador dijo que el gobierno apoyará a las empresas que quieran producir cerveza en el sur o sureste.

“Esto no quiere decir que no vamos a producir más cerveza, es decir que no vamos a producir cerveza en el norte, eso se acabó”, dijo López Obrador en una conferencia de prensa diaria. “Si quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la producción, entonces todo el apoyo para el sur o el sureste”.

Junto a Heineken, el gigante cervecero mexicano Grupo Modelo, controlado por AB InBev, la cervecera más grande del mundo, tiene instalaciones en el norte.

López Obrador citó el caso de Constellation Brands como un ejemplo de cómo debería ser la política para una de las principales industrias de México.

La compañía había planeado una planta de cerveza en la ciudad fronteriza de Mexicali, pero en 2020 López Obrador ordenó que el proyecto se detuviera por problemas de agua después de una consulta con los ciudadanos locales.

Desde entonces, la compañía ha dicho que construiría en el estado de Veracruz, en el sureste del país. Sin embargo, nueve meses después de ese anuncio, la empresa aún no ha construido nada en el sitio, ya que aún se encuentran a la espera de los permisos, informó la semana pasada el diario mexicano El Financiero.

A fines de julio, Heineken ofreció ceder el 20% de los derechos de agua que posee en Monterrey y donar un pozo, mientras la ciudad enfrenta la crisis. López Obrador había pedido ayuda a las empresas cerveceras.

Las empresas producen marcas familiares en la industria cervecera. Grupo Modelo posee las marcas Corona, Modelo Especial y Pacífico, entre otras, mientras que Heineken produce las marcas Dos Equis, Tecate y Bohemia, entre otras. La cerveza importada representa cerca del 18% de toda la cerveza que se consume en Estados Unidos, según el Beer Institute, que trabaja con el Departamento de Comercio de EE. UU. para rastrear los volúmenes de cerveza en el país.

México proporcionó el 76% de toda la cerveza importada por EE. UU. el año pasado, según cifras del Departamento de Comercio citadas por el Instituto de la Cerveza.

“No se pueden dar permisos en lugares donde no hay agua”, dijo López Obrador, conocido como AMLO. “Entonces vamos a intervenir y para eso está el Estado”.

Heineken, Grupo Modelo y Constellation Brands no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La presidencia de México no respondió a una solicitud de comentarios que amplíen lo mencionado por López Obrador.

Si bien la pandemia ha afectado el suministro de cerveza, la demanda también se ha disparado en México y los vendedores de cerveza se han quedado sin botellas populares. El precio de las cervezas Victoria y Corona, ambas fabricadas por Grupo Modelo, subió 24% desde finales de mayo hasta principios de junio.

Heineken México dijo en junio que invertiría 1,800 millones de pesos (US$ 89 millones) en una planta de elaboración de latas en Meoqui, Chihuahua, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, debido a la creciente demanda. No está claro si el anuncio de López Obrador afectará esos planes.