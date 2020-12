El negocio de nuevos emprendimientos de American Express Co. ha invertido en la plataforma de negociación de criptomonedas FalconX, otra señal de que los grandes proveedores de servicios financieros están entrando con precaución en la esfera de los activos digitales.

El proveedor de tarjetas de crédito no reveló la cantidad invertida en la startup de San Mateo, California, que recaudó US$ 17 millones en mayo de Accel, Coinbase Ventures y un fondo afiliado a la empresa matriz de Fidelity Investments.

AmEx ha estado evaluando el sector de las criptomonedas durante años. En el 2019, la compañía lanzó una aplicación que se basa en la cadena de bloques, la estructura digital de datos en la que se basan muchas criptomonedas, para permitir que contratistas y proveedores concilien facturas y hojas de tiempo.

Amex Ventures sigue siendo un inversor en Abra, que permite la negociación de criptomonedas. La compañía también ha probado el uso de la cadena de bloques para permitir a los comerciantes crear ofertas personalizadas que incluyen puntos de fidelidad y para permitir pagos internacionales de empresa a empresa.

“Amex Ventures invierte en startups como una forma de comprender mejor las áreas emergentes del ecosistema de pagos”, señaló Harshul Sanghi, jefe global de Amex Ventures, en un comunicado.

Los ingresos de FalconX han aumentado un 350% desde mayo, aunque no proporcionó más detalles. La plataforma está generando alrededor de US$ 3,000 millones en volumen de transacciones mensuales y tiene 250 clientes institucionales, dijo Raghu Yarlagadda, líder ejecutivo y cofundador de FalconX. Un número creciente de proveedores de servicios tradicionales y fondos de cobertura se han interesado en las criptomonedas, dijo.

“En realidad estamos en el centro de este crecimiento institucional”, dijo Yarlagadda en una entrevista.

A principios de este año, empresas como MicroStrategy Inc. y Square Inc. invirtieron en Bitcoin. Guggenheim Partners LLC dijo recientemente que podría invertir hasta el l10% de su Fondo de Oportunidades Macro de US$ 5,300 millones en un fondo de Bitcoin.

FalconX quiere desarrollar un servicio de pago basado en criptomonedas y podría aprender de la experiencia de AmEx, dijo Yarlagadda.