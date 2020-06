American Airlines Group Inc. está tratando de recaudar alrededor de US$ 2,000 millones a través de una oferta de bonos “basura” que podría llevarse a cabo la próxima semana, según personas con conocimiento del asunto.

La compañía está investigando el interés de los inversionistas en una posible nota garantizada a cinco años, con un rendimiento de 11% y que no se puede pagar antes del vencimiento, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las negociaciones son privadas. Las discusiones sobre los términos de la oferta, incluido el rendimiento, son preliminares y podrían cambiar, agregaron.

La deuda podría estar respaldada por activos como slots y puertas de embarque en los aeropuertos, informó Bloomberg previamente.

Representantes de American y Citigroup Inc., que está trabajando con la compañía, declinaron hacer comentarios.

Las acciones de American se recuperaron después de que Bloomberg informara sobre la posible oferta.

American, que entre las aerolíneas más grandes de EE.UU. es la que tiene más deudas, está considerando la financiación para superar el colapso en la demanda de viajes derivado de la pandemia de COVID-19. Delta Air Lines Inc., Southwest Airlines Co. y JetBlue Airways Corp. han recurrido a inversionistas de deuda en las últimas semanas para incrementar la liquidez.

American, con sede en Fort Worth, Texas, ofreció alrededor de US$ 360 millones en bonos municipales el miércoles, por encima de los US$ 100 millones que la compañía planeaba vender inicialmente. Los bonos con calificación “basura” tienen un rendimiento de 5.5% y vencimiento 2031, casi 4.6 puntos porcentuales más altos que los municipales con calificación AAA, y recibieron más de US$ 4,000 millones en solicitudes de inversionistas.

La aerolínea también recibió US$ 5,800 millones en apoyo federal para pago de nóminas, así como un préstamo a plazo de 364 días por US$ 1,000 millones de bancos, según una presentación a los reguladores de la semana pasada.

En medio de la pandemia, los inversionistas se han vuelto selectivos sobre la garantía que se ofrece con las deudas.

American tiene alrededor de US$ 11,000 millones en activos no gravados, según la presentación. De eso, se estima que US$ 7,450 millones están compuestos por slots, puertas de embarque y rutas. Los préstamos a plazo existentes de American se negocian entre 75 centavos y 85 centavos por dólar, según datos compilados por Bloomberg.