Los buenos vientos han soplado para América TV y en noviembre ya han logrado superar los resultados en relación al mismo mes del año pasado. Si bien sabe que el 2021 será un año aún complejo, Pablo Massi, gerente general de América Televisión, lo ve con optimismo; una muestra es que ya retornaron a los niveles de audiencia precovid, y esto quedará afinado en enero próximo.

¿Ya lograron revertir las pérdidas por la pandemia?

La pandemia obviamente golpeó los resultados, sentimos el golpe en abril con la pérdida del 70% de los ingresos planificados para ese mes. Pero desde mayo, poco a poco pero de manera recurrente fuimos recuperando el mercado. En noviembre incluso ya superamos los resultados de noviembre del 2019.

¿A qué se debió?

Son varios aspectos. Siempre hemos sido sólidos en la propuesta comercial, pero más allá de América TV creo que la televisión abierta salió fortalecida del covid-19, y sigue siendo un medio predominante entre las masas. Las redes sociales elevaron su audiencia, si así se quiere llamar, pero la televisión tiene mucha credibilidad.

Este año no se realizó preventa, ¿lo harán?

Un año tan particular como este donde clientes nuestros han tenido que cortar su servicio, nos ha llevado a decidir que si han hecho contratos de un año estamos casi extendiendo, dependiendo el caso, la vigencia de ese contrato, y que sea entre 4 a 6 meses, que es el tiempo que se perdió. No tiene sentido hacer una preventa si los contratos, técnicamente, no han finalizado.

¿Tras ello se hará?

Probablemente la tengamos a mediados del próximo año o inclusive a fines de año. Comunicaremos de manera directa eventos que tenemos el próximo año, como nuevas producciones o la Copa América.

¿Qué impacto estiman con la Copa América?

Tenemos al 66% vendida la Copa América, con clientes regulares y otros nuevos que van a entrar con paquetes más pequeños y, a diferencia de las otras Copa América, por razones de costo o valores, estos eventos están subiendo constantemente. La Conmebol ofreció dos paquetes, uno con todos los partidos, que no es estratégico para la televisión, y otro con foco en cada país, que es el que hemos comprado, más allá de las finales y semifinales. Eso nos ha permitido llegar a cubrir el costo y volver a ofrecer la Copa América de forma gratuita a los televidentes.

¿Cómo impactará en publicidad el tema electoral con una campaña distinta?

Hay nuevas normas en el tema electoral y no sabemos el impacto. Los partidos ya no compran directamente los espacios sino la ONPE y justo estamos haciendo eso, subir la propuesta a la ONPE, pero es una metodología nueva. Pero tanto el dinero del Estado como de las elecciones nunca ha sido gravitante. El Estado, en promedio, nunca ha significado más del 4% de nuestra facturación y el año electoral podría agregar 1% más a esa cifra.

A nivel comercial, ¿habrá algún tipo de alza de tarifas?

Vamos a mantener nuestras tarifas estándar que se publicaron en noviembre del 2019 para preventa del 2020, eventualmente se tendrá que discutir el tipo de cambio, dado que la televisión requiere ingresos en dólares porque sus gastos son en esa moneda, pero se verá caso por caso, según sea necesario.

América sí retomó, a diferencia de otros países, la producción local. ¿Cómo ha impactado en sus resultados?

Desde hace una semana, América ya recuperó los niveles de audiencia precovid en prime. Tuvimos que reponer poco a poco nuestra programación. Con el estreno de Princesas pudimos hacerlo, aún nos faltan algunos ajustes pero tiene que ver con ordenar la programación desde el 1 de enero, desde ese mes creo que volveremos en todos los horarios a niveles precovid.

Ante un público que busca estar más en casa, ¿elevarán la producción local en 2021?

Producir televisión local es más caro que emitir lata (comprada en el exterior). Hay horarios en los que así quisiéramos producir local no seríamos eficientes y no podríamos pagar los costos. En algunos países, pero muy pocos, se es 100% producción propia. Con los grandes canales con los que nos podemos comparar no se llega a ese nivel.

¿Están renovando con las productoras con las que trabajan? ¿Traerán nuevos formatos?

Nuestra intención es continuar con las productoras que hoy tenemos. En este momento no tenemos en mente acudir a otra productora, dependerá si alguien se acerca con un buen proyecto pero le daremos la preferencia a quienes nos acompañan hace tantos años.

Uno de los frentes era la producción en Pachacámac usando los estudios para productoras de afuera. ¿Cuándo retomarían esto?, ¿quedaron contratos en espera?

Era muy difícil seguir haciéndolo, por la coyuntura, pero todos estos proyectos sin entrar a detalle, siguen vigentes y espero que en los siguientes meses se reactive apenas se pueda. Estábamos en negociaciones en varios casos.

¿Y han llevado otros productos locales al exterior?

En medio de pandemia logramos vender el formato de Esto es Guerra a Televisa y tengo entendido que se acaba de renovar por dos meses más. Seguimos siendo importantes en exportación en Ecuador y Bolivia, que es el crecimiento natural. Aún tenemos muchos retos.

HOJA DE VIDA

Profesión: Comunicador por la Universidad Católica de Argentina especializado en Medios Masivos.

Experiencia: Director General de medios y CEO fundador de Universal McCann en Lima, gerente de Investigación de Medios en Telefónica, Gerente de Marketing y Gerente Comercial en América TV. Ya cuenta con más de 14 años en el canal.

- Lanzarán nueva estación el 2021, de la mano de Radio Disney

América Televisión ya trabaja junto a Radio Disney, en donde se encargan de la producción, pero estudiaban otro proyecto (Gestión 22.07.2019). Pablo Massi adelantó a Gestión que van a lanzar una nueva radio, de la mano de Radio Disney.

“Ya tenemos el dial y a mediados del próximo año debería estar en el aire”, dijo, tras señalar que no será propiamente informativo sino que la apuesta va por un mix. “Creemos que existe un punto intermedio y es lo que vamos a proponer al público”, anotó.

Comentó que en el caso de Radio Disney y en este nuevo proyecto serán los encargados de darle el contenido. “El objetivo es alcanzar grandes públicos y pretendería ser más masiva, a diferencia de Radio Disney que es más de nicho. Retornamos a la radio, que sabemos que es un medio complejo, donde hay marcas conocidas y respetables, y vamos a intentar agregarnos a este medio”, indicó.

Señaló que en el caso de Radio Disney el reto es abrirla un poco más, pero donde está ahora (un nicho) “es muy interesante en el que cuesta mucho llegar. Creo que vamos a esperar tener a la segunda radio y que estén posicionadas, y tras ello vamos a ir construyendo modificaciones o mejoras”.

Finalmente, sobre la televisión por cable, mencionó que con Canal N no solo lograron el presupuesto que tenía originalmente, sino que lo superó. “Nosotros también vemos la publicidad de Discovery y Televisa, y ahí sí hubo un impacto, al igual que otros canales”, sostuvo.