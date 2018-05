Las ambiciones financieras de Amazon alertan a la Fed

Los bancos estadounidenses siguen con atención las intenciones de Amazon.com Inc. y otros gigantes tecnológicos de irrumpir en el negocio financiero. También lo hace la Reserva Federal.

Su vicepresidente, Randal Quarles, el supervisor de mayor influencia en el sector bancario, está analizando el posible impacto en la industria y ha expresado su preocupación sobre cómo las empresas tecnológicas podrían ofrecer servicios financieros fuera del ámbito regulado, según personas que han conversado con él en privado. Quarles no ha tomado todavía ninguna medida y la influencia de la Fed sería limitada.

Una intervención de la Fed en el debate sería bienvenida por los bancos tradicionales, que consideran a Amazon y otras empresas tecnológicas como potenciales amenazas, ya que enfrentan menores restricciones regulatorias.

Las empresas tecnológicas están aumentando su participación en el negocio financiero, como se evidencia en el reciente interés de Amazon por ofrecer un producto que asemeja una cuenta bancaria.

La revisión de Quarles todavía está en etapa preliminar y ha quedado relegada por otras prioridades, como los cambios a las reformas adoptadas tras la crisis financiera, afirmaron las personas, quienes pidieron no ser identificadas debido al carácter privado de la información. No obstante, ésta demuestra una postura más cautelosa que la de otros reguladores.

Keith Noreika, quien dirigió temporalmente la Oficina del Contralor de la Moneda, planteó el año pasado la necesidad de revisar las restricciones que impiden a empresas dedicadas al comercio a manejar bancos.

Amazon, Google de Alphabet Inc., y otras gigantes tecnológicas han encendido alertas en Washington debido a su tamaño e influencia. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha atacado a Amazon y su máximo representante, Jeff Bezos, acusándolos de evasión tributaria y destruir el sistema de correos estatal.

El domingo, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, pidió al Departamento de Justicia que revisara el poder que firmas como Google tienen sobre la economía estadounidense.

Un portavoz de la Fed declinó comentar, mientras un representante de Amazon no respondió a las consultas sobre este tema.

Hasta ahora, Amazon ha explorado la oferta de productos similares a cuentas corrientes a través de alianzas con bancos. La Fed tiene un acceso limitado para regular a empresas no bancarias y puede hacerlo a través de sus alianzas con entidades financieras, a menos que sean designadas firmas de riesgo sistémico de parte del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera, el conjunto de reguladores que hace un seguimiento de las amenazas para la economía. Si bien Quarles no tiene voto en dicho Consejo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, sí.

“No me sorprende que otro regulador financiero federal esté atento a este tema y, al menos en este caso, esté cuestionando temas básicos como la seguridad y estabilidad”, dijo Brian Peters, director ejecutivo de Financial Innovation Now, grupo de presión que cuenta con Amazon entre sus miembros. “Damos la bienvenida a eso. Queremos estar regulados a nivel federal”.