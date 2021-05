El interés de Amazon en uno de los estudios más antiguos de Hollywood comenzó con James Bond y alcanzó su punto máximo con Eddie Murphy.

El gigante del comercio electrónico está en conversaciones para comprar MGM, el estudio de “Lo que el viento se llevó” y “Rocky”. MGM dijo a sus empleados que tiene una oferta firme de Amazon de US$ 9,000 millones, pero también que el acuerdo podría desmoronarse pronto si no acuerdan un precio (MGM ha declinado comentar sobre las discusiones).

Amazon ha mantenido el silencio, como lo hace a menudo. Ya sea que las dos partes lleguen a un acuerdo o no, se plantea la pregunta: ¿por qué ahora?

Desde que cubro la industria del entretenimiento, agentes y banqueros han intentado que las empresas de tecnología compren un estudio de Hollywood. Nunca sucedió. Netflix y Amazon decidieron construir sus propios estudios, comprando talento en lugar de empresas.

Si bien MGM parecía ser la única excepción a esa regla, su presidente, Kevin Ulrich, se ha mostrado reacio a abandonar el estilo de vida de Hollywood. El presidente ejecutivo, Gary Barber, habló con Apple sobre la compra de la compañía por unos US$ 6,000 millones hace unos años.

No obstante, Kevin Ulrich despidió a Barber y canceló el acuerdo, una medida que todos en Hollywood consideraron un error en ese entonces. ¿Quién más iba a pagar más de US$ 6,000 millones por una biblioteca antigua?

Sin embargo, la pandemia ha dado a MGM y Amazon la oportunidad de reconsiderar sus posiciones. Al no poder lanzar sus películas en los cines, MGM vendió algunos de los títulos menores a servicios de transmisión y discutió la venta de la última película de James Bond, “Sin tiempo para morir”, a Apple y Netflix.

Si bien los posibles compradores se opusieron al precio, MGM utilizó esas conversaciones para explorar la venta de toda la compañía. Puso oficialmente un cartel de venta al contratar a un banco para evaluar sus opciones.

Si bien muchas compañías han considerado el panorama, incluida Sony, la pandemia cambió la forma en que todas las empresas de tecnología valoran las películas. El cierre de los cines convirtió a los servicios de transmisión en el estándar, y estos servicios vieron la oportunidad de dominar el mercado de nuevas películas como ya lo hacen con nuevos programas de televisión.

Eso llevó a Netflix a gastar US$ 450 millones en dos secuelas de “Knives Out” y encargar secuelas de éxitos pandémicos como “Extraction” y “The Old Guard”.

Amazon ha tenido poco éxito haciendo películas propias. Sus mayores éxitos han sido las películas que adquirió en Sundance, como “Manchester by the Sea” y “The Report”. Sus dos películas más grandes de la pandemia, “Borat” y “Coming 2 America”, también fueron adquisiciones. “Coming 2 America”, la secuela de la popular comedia de Eddie Murphy, es una de las nuevas películas más populares en la historia de Amazon.

Amazon quiere lanzar grandes películas y crear franquicias que puedan atraer a espectadores de todo el mundo. No tiene ningún interno ni ejecutivos con trayectoria. MGM ofrece a Bond, una de las franquicias cinematográficas más populares, así como una amplia lista de ejecutivos cinematográficos, liderados por Mike De Luca.

MGM también es único entre los objetivos de adquisición, ya que posee una biblioteca de títulos listos para explotar y no tiene la carga de redes de cable u otras empresas heredadas que no atraen a los servicios de transmisión.

Casi nadie piensa que MGM valga los US$ 9,000 millones que quiere, y no es dueño de su activo más valioso. Aunque MGM hace el lanzamiento de las películas de Bond, no las controla.

La familia Broccoli ejerce poder de veto sobre todo lo relacionado con Bond. No se puede hacer el casting de un nuevo Bond o crear una serie de televisión sin su aprobación. Y hasta ahora, se han mostrado reacios a hacer mucho más que estrenar una película cada pocos años en la mayor cantidad de cines posible.

¿Qué pensarán de un minorista en línea que controle a su amado espía?

Pero Amazon ya pagó en exceso para hacer negocios con “El señor de los anillos”. ¿Qué son unos pocos miles de millones de dólares para Jeff Bezos? Acaba de traer de vuelta a Jeff Blackburn para darle sentido a su extenso negocio de medios. James Bond sería un nuevo juguete.