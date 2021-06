Amazon y Apple son las marcas más valiosas del mundo, pero las empresas chinas están ascendiendo en la lista de líderes y están mejor valorizadas que las principales firmas europeas, según un ranking global de BrandZ de Kantar.

Amazon, fundada en 1994 por Jeff Bezos, siguió siendo la marca más valiosa del mundo con un valor estimado de US$ 684,000 millones; seguida por Apple -fundada en 1976- con US$ 612,000 millones y por Google con US$ 458,000 millones, dijo Kantar.

Tencent, la compañía de videojuegos y redes sociales más grande de China, fue la principal marca de la República Popular, en quinto lugar, mientras que Alibaba ocupó el séptimo lugar.

“Las marcas chinas están progresando de manera constante y lenta, y han logrado avances significativos a medida que más empresas aprovechan sus propios desarrollos tecnológicos y demuestran sus habilidades para alinearse con las principales tendencias en China y el mercado global”, dijo Graham Staplehurst, director de estrategia global de Kantar BrandZ.

Cinco marcas duplicaron con creces su valor, lideradas por los gigantes chinos del comercio electrónico Pinduoduo y Meituan, el principal fabricante de licores de China, Moutai, TikTok de China y Tesla de Estados Unidos.

Tesla, fundada en 2003, fue la marca de más rápido crecimiento y se convirtió en la marca de una firma de automóviles más valiosa, aumentando su valor en un 275% interanual a US$ 42,600 millones, dijo Kantar.

Las principales marcas chinas consolidaron su liderazgo sobre las grandes firmas europeas: China representó el 14% de las 100 empresas líderes, frente al 11% de hace una década, mientras que las marcas europeas representaron el 8%, frente al 20% de hace una década, dijo Kantar.

La principal marca europea fue Louis Vuitton de Francia en el puesto 21, seguida por el grupo de software SAP de Alemania en el puesto 26. La única marca británica en la lista fue Vodafone en el puesto 60.