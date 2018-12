Amazon supera brevemente a Apple como la compañía más valiosa

Amazon.com se convirtió brevemente en la compañía más valiosa de Wall Street durante la sesión del lunes, días después de que Microsoft Corp destronó a Apple Inc, que ha sido la firma con mayor capitalización de mercado por largo tiempo.



En un momento del día, las acciones de Amazon.com subieron 4.7%, lo que llevó su valor de mercado a US$ 865,000 millones. Al mismo tiempo, Apple ganaba 2.1% y alcanzaba una capitalización de US$ 864,800 millones.



Microsoft , que el viernes cerró con una capitalización de mercado superior a la de Apple por primera vez en ocho años, ganaba 0.9% y ocupaba el tercer lugar con un valor de US$ 859,000 millones.



Amazon fue la compañía más valiosa por pocos segundos. Al cierre, Apple volvió a ocupar el lugar más alto con un avance de sus acciones de 3.49% que dejó su capitalización total en US$ 877,000 millones.



En segundo lugar quedó Amazon, con un alza de sus papeles de 4.86% y un valor de mercado de US$ 866,600 millones. Microsoft terminó tercera con una ganancia de sus acciones de 1.08% y una capitalización de US$ 860,400 millones.



La reñida disputa entre las tres compañías tecnológicas coincidió con un repunte del mercado bursátil después de que Estados Unidos y China acordaron una tregua temporal en su disputa comercial en curso.



Apple se convirtió en agosto en la primera compañía estadounidense que cotiza en bolsa que alcanza una capitalización de mercado de US$ 1 billón, pero el precio de sus acciones ha caído con fuerza en los últimos meses debido a que los inversores temen que el iPhone esté perdiendo impulso.



La capitalización de mercado de Apple superó a la de Microsoft en el 2010, cuando esta última luchaba contra una desaceleración de la demanda por los computadores personales debido, en parte, a la irrupción de los teléfonos inteligentes como el iPhone.