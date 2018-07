Amazon seguiría ejemplo de Toys 'R' Us con catálogo de navidad

Amazon.com Inc. se está pareciendo cada vez más a un minorista tradicional.

En una campaña para captar el negocio que quedó disponible después de la desaparición de Toys "R" Us Inc., el gigante en línea está tomando un camino convencional con planes para publicar un catálogo navideño de juguetes, según personas con conocimiento de la estrategia.

La guía impresa se enviará por correo a millones de hogares de Estados Unidos y se distribuirá en los locales de Whole Foods Market, la cadena de tiendas de comestibles que Amazon compró el año pasado, dijeron las personas, que pidieron mantener su identidad en reserva porque el plan no es público.

La medida es parte de la iniciativa de Amazon de incorporar las herramientas de los minoristas tradicionales a su modelo comercial. Incluso consideró la adquisición de algunas tiendas de Toys "R" Us a principios de este año, de acuerdo con personas cercanas a los planes en ese momento.

El plan surgió tras el revuelo causado por la compra de Whole Foods en US$ 13,700 millones en medio de su incursión en el negocio minorista tradicional. Desde entonces, Amazon ha estado integrando la cadena a su negocio más amplio, incluida la comercialización de sus asistentes de voz y la membresía de descuento en las tiendas.Una portavoz de Amazon declinó hacer comentarios.

Catálogo de juguetes

Pese a todos sus problemas, Toys "R" Us, que cerrará todas sus tiendas en EE.UU. tras no lograr salir de la bancarrota, todavía era una potencia durante la Navidad. Su catálogo de juguetes "Big Book" era un elemento fundamental con alrededor de 100 páginas, donde los fabricantes de juguetes a menudo comenzaban su publicidad de las fiestas de fin de año para coordinarlo con su llegada a finales de octubre.

Incluso con la aparición de los computadores y los teléfonos inteligentes, los niños todavía disfrutan revisando los catálogos de juguetes, que Walmart Inc. y Target Corp. también producen, para hacer sus listas de regalos.

Toys "R" Us generó US$ 6,500 millones en ventas en EE.UU. el año pasado. Eso ha impulsado a muchos minoristas, incluso a los que no son conocidos por los juguetes, a ir a la caza de una parte del negocio de la cadena extinta. Por ejemplo, Party City Holdco Inc., que abrirá 50 tiendas temporales de juguetes para las fiestas.

Los líderes tradicionales del mercado también se vuelven más agresivos. Target dijo en mayo que estaba reforzando su oferta luego de la liquidación de Toys "R" Us. Target también está ampliando el espacio en góndola para juguetes para la próxima temporada navideña, según personas familiarizadas con los planes.

Un portavoz de Target no estuvo inmediatamente disponible para hacer declaraciones. Amazon se ha convertido en un destino de compras de juguetes por mérito propio. La gran razón es que los juguetes, especialmente durante la temporada de fiestas, atraen a los compradores.

En el 2007, la compañía imitó a los minoristas tradicionales y publicó una lista de juguetes populares en línea que destacaba los artículos que se esperaba tuvieran demanda. Desde entonces, ha estado ganando cuota de mercado en la categoría.