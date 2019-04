Amazon se "revela" como gigante logístico, según Morgan Stanley

La decisión de Amazon.com Inc. de ofrecer entregas de un día a sus suscriptores Prime fue efectivamente su "revelación" como gigante de la logística. Los inversionistas en transporte ya no deberían ignorar este hecho, dijeron el viernes analistas de Morgan Stanley.

Las implicaciones son más negativas para las empresas de empaquetado, aunque otras empresas pares del transporte también tendrán que mantenerse alertas, escribieron los analistas Ravi Shanker y Brian Nowak en una nota a los clientes.

"Amazon está invirtiendo una cantidad significativa de dinero que mantendrá muy activa la actual carrera de gastos en capital", dijeron los analistas. La compañía dijo el viernes que gastaría US$ 800 millones en el trimestre actual para reducir los tiempos de entrega para sus principales clientes, pasando de dos días a uno.

Las compañías como UPS y FedEx podrían no ser competitivas con su estructura de costos actual, dijeron los analistas, y agregaron que intentaron enviar una caja de 1 libra de Nueva York a San Francisco a través de un gran transportista de paquetes y que los precios oscilaban entre US$ 90 y US$ 133, dependiendo de la hora del día en que llegaría el día siguiente.

"Aún considerando los descuentos por volumen y otros factores, creemos que el costo de este servicio debe reducirse drásticamente para que los proveedores actuales puedan desplegarlo", dijeron los analistas.

Las acciones de UPS cayeron, lo que se sumó a las pérdidas a principios de esta semana luego de que las ganancias y los ingresos del primer trimestre bajaran. FedEx también perdió.

La aparición de Amazon como un posible rival ha estado en la mente de los inversionistas del transporte por un tiempo, y las valoraciones se han visto afectadas con cada desarrollo incremental, desde la flota de entrega que está construyendo hasta la prueba del servicio de entrega. En gran parte, las preocupaciones han sido desestimadas y calificadas de “exageradas”, y muchos señalan que Amazon es un importante cliente para las empresas de transporte y paquetería.

Sin embargo, como señaló Morgan Stanley, la reciente transformación de Amazon en un gran operador logístico "no solo pone a los negocios existentes en riesgo, sino que también los convierte en competidores -uno tiene un balance considerable y la voluntad de implementar el proyecto". Los analistas dijeron que la oferta de entrega en un día también podría "obligar" a terceros transportistas y socios a utilizar la incipiente red de Amazon.

"Uno de los principales casos para UPS y FedEx es que pueden elegir crecer menos con Amazon y confiar en otros remitentes de comercio electrónico para el crecimiento. No obstante, si Amazon es uno de los pocos proveedores de servicio de entrega nacional en 1 día, esto podría conducir a terceros vendedores hacia la red de Amazon y alejarlos de otros operadores logísticos”, agregaron los analistas.