Amazon prueba anuncios para competir con Google, según fuentes

Amazon.com Inc. está dando su paso más firme en el mercado de publicidad digital con la prueba de una nueva oferta de anuncios, que amenaza el ingreso multimillonario de Google y empresas como Criteo SA.

La herramienta permite a las empresas que venden productos a través de Amazon comprar espacios publicitarios que seguirán a los consumidores alrededor de la web, con el fin de atraerlos de regreso al portal para concretar una compra. La empresa está invitando a un número selecto de empresas para probar el nuevo tipo de avisos desde finales de este mes, según personas con conocimiento de los planes.

Actualmente, los vendedores pueden comprar otro tipo de anuncios en Amazon, y la empresa da un mayor protagonismo a los productos patrocinados en los resultados de búsqueda. La nueva herramienta permite a estos vendedores ofertar los anuncios que aparecerán en otros sitios web y aplicaciones, dándoles un mayor alcance ante los consumidores. Las empresas solo pagarán a Amazon cuando los consumidores hagan click en los anuncios.

Amazon afirmó que puede ayudar a los vendedores a conectarse con los consumidores que han visto sus productos o similares, según una invitación a probar la nueva herramienta a la que tuvo acceso Bloomberg News. La invitación no especifica qué sitios o aplicaciones publicarán los anuncios colocados a través de Amazon. La firma no respondió a las solicitudes de comentarios sobre este tema.

Este tipo de marketing a través de sitios de internet y aplicaciones es una industria masiva, pero también es un desafío probar que los anuncios derivan a compras reales. La empresa francesa Criteo registró US$ 2,300 millones en ingresos el año pasado con su tecnología que permite a empresas hacer un seguimiento y ofrecer anuncios a consumidores digitales que han mostrado intereses similares en el pasado.

Las acciones de Criteo cayeron hasta 7% en Nueva York la tarde del lunes en Nueva York. Las acciones de Alphabet no registraron cambios considerables.

La entrada de Amazon en este nuevo mercado muestra que el minorista se está volviendo más activo en su nuevo pero creciente negocio publicitario.

Para el 2021, la publicidad en sitios web y dispositivos móviles representará la mitad de todo el gasto en anuncios en Estados Unidos, superando la participación de la televisión, radio, periódicos y vallas combinadas, según proyecciones de EMarketer Inc. El negocio de anuncios publicitarios de Amazon generó a la empresa US$ 1,700 millones de ingresos el año pasado, según la firma.

Google de Alphabet Inc. generó US$ 95,000 millones por todos los anuncios del año pasado, y UBS proyecta que su negocio de anuncios gráficos en internet alcanzará los US$ 38,000 millones este año. Facebook Inc. registró US$ 40,000 millones de ingresos por avisos en el 2017.