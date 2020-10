Amazon.com Inc reportó ganancias récord por segundo trimestre consecutivo y pronosticó un aumento en las ventas para las fiestas navideñas, a medida que los consumidores continúan comprando más en línea durante la nueva pandemia de coronavirus.

Las acciones inicialmente subieron un 2% tras el cierre regular del mercado, pero luego bajaron un 1%, ya que la compañía pronosticó US$ 4,000 millones en costos relacionados con el COVID-19 para el período actual y ganancias operativas por debajo de las expectativas de Wall Street.

Desde el comienzo del brote del virus en Estados Unidos hace ocho meses, los consumidores han recurrido cada vez más a Amazon para la entrega de comestibles, artículos para el hogar y suministros médicos.

Las tiendas en las calles cerraron sus puertas, mientras que Amazon reclutó a más de 400,000 trabajadores y ganó US$ 6,300 millones en el tercer trimestre, la mayor cantidad en sus 26 años de historia.

Esto ha hecho que la mayor minorista en línea del mundo esté en medio de un conflicto político y sindical. Los demócratas acusaron este mes a Amazon de tener un “poder de monopolio” sobre los comerciantes en su plataforma, lo que la compañía rechaza. Además, más de 19,000 empleados estadounidenses de Amazon contrajeron COVID-19, y algunos empleados protestaron por cierres de sitios.

Amazon ha respondido con una serie de precauciones y un programa de pruebas de virus para los empleados que han ayudado a la compañía a mantenerse operativa.

En el tercer trimestre, tuvo ventas de US$ 96,100 millones, más que la estimación promedio de los analistas de US$ 92,700 millones, según datos de IBES de Refinitiv.

Jeff Bezos, presidente ejecutivo de Amazon y la persona más rica del mundo, dijo en un comunicado de prensa: “Estamos viendo cómo más que nunca clientes compran antes sus regalos de Navidad, lo cual es sólo una de las señales de que esta va a ser una temporada navideña sin precedentes”.

Al mismo tiempo, los costos de logística han aumentado en los últimos meses, ya que Amazon trabajó para reducir los plazos de entrega estándar para los clientes Prime, y la pandemia no ha hecho más que sumarse a los desafíos.

El presidente financiero Brian Olsavsky dijo en una conferencia telefónica que la compañía incurrió en US$ 2,500 millones en costos relacionados con COVID-19 en el tercer trimestre.

En lugar de un día de envío, los clientes a principios de este año informaron de semanas de espera, incluso llevando a algunos a buscar otros mercados.

Amazon pronosticó que la ganancia operativa para el trimestre actual será de entre US$ 1,000 millones y US$ 4,500 millones, por debajo de los US$ 5,800 millones que esperan los analistas, según la firma de investigación FactSet.

Amazon Web Services (AWS), la división de computación en nube, aumentó sus ingresos en 29% a US$ 11,600 millones, en línea con las estimaciones.

Amazon dijo que espera ventas netas de US$ 112,000 millones a US$ 121,000 millones en el cuarto trimestre, la primera vez que superaría los US$ 100,000 millones.