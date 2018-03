Amazon planea lanzar tarjetas de crédito para pequeñas empresas

Amazon.com Inc. tiene previsto ofrecer tarjetas de crédito a pequeñas empresas clientes en Estados Unidos, parte de su iniciativa para ofrecer a las compañías todo tipo de artículos desde tacos de papel hasta piezas de fábrica, según personas con conocimiento de la materia.

El gigante del comercio electrónico ha estado en conversaciones con bancos, entre ellos JPMorgan Chase & Co., sobre una tarjeta de crédito de marca compartida para propietarios de pequeñas empresas que compren en su sitio web, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad ya que se trata de conversaciones privadas. Un portavoz de Amazon rehusó hacer comentarios.

Amazon, el mayor minorista de internet mundial, con sede en Seattle, ha estado buscando una forma de replicar en el lugar de trabajo el éxito que lo ha convertido en un destino de compras de los hogares.

En octubre, la compañía introdujo un programa de suscripción Prime que ofrece entregas rápidas y gratuitas a empresas, lo que fue visto como una forma de ganar cuota de mercado a proveedores de equipos de fábrica como WW Grainger Inc. y Fastenal Co. y tiendas de suministro de oficina como Staples Inc. y Office Depot Inc.

Amazon espera que la nueva tarjeta de crédito, que ofrecerá puntos de recompensa por las compras, también le permita agregar en un futuro ofertas como seguros comerciales a través de un portal diseñado para pequeñas empresas clientes, según una de las personas familiarizadas con el tema.

Amazon dijo que podría usar los datos de operaciones de los clientes para personalizar las recompensas, dijo la persona. El minorista ya ha prestado US$ 3,000 millones a más de 20,000 pequeñas empresas que venden a través de su plataforma en EE.UU., el Reino Unido y Japón, dijo Amazon el año pasado.

La batalla por el gasto de las pequeñas empresas también se ha intensificado entre los principales emisores de tarjetas de Estados Unidos como JPMorgan y American Express Co. En los últimos años, los bancos han introducido tarjetas de pequeñas empresas así como también de marca compartida para tales clientes. Un representante de JPMorgan rehusó hacer comentarios.