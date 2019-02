¿Es cierto que Amazon no paga impuestos?

Washington.- Un tuit de una popular congresista estadounidense puso en el centro de la escena un informe sobre la carga impositiva del gigante de la web Amazon en los últimos dos años.

Mientras la compañía no paga impuestos federales de renta en Estados Unidos, reportó "pagos de impuestos" por US$ 1,200 millones el año pasado y de US$ 957 millones en el 2017. Como las cifras no están desglosadas geográficamenter, es difícil saber qué gobierno recibió ese dinero.

¿Qué estamos verificando?

La congresista demócrata Alexandria Ocasio Cortez, tuiteó sobre informes de medios de prensa sobre una investigación del Instituto de Impuestos y Política Económica (ITEP) que mostró que Amazon no pagó impuestos a la renta en Estados Unidos durante dos años.

"¿Por qué razón corporaciones que no aportan nada a los cofres deberían estar en posición de tomar miles de millones de dólares de la gente?", se preguntó Ocasio en Twitter.

Un artículo de la revista Fortune indicó que Amazon no pagó impuestos federales de renta en el 2017 y 2018 aun cuando sus ganancias domésticas se duplicaron a más de US$ 11,000 millones en ese período.

Ocasio dijo en Twitter que esto significaba "0 dólares" para escuelas, bomberos, infraestructura, investigación y atención médica.

¿Qué sabemos?

Amazon informó el mes pasado que no debía pagar impuestos federales sobre sus ingresos en Estados Unidos para el 2017 y 2018, y que, de hecho, debía recibir reembolsos del gobierno federal por esos años.

Y sus ingresos antes de impuestos en Estados Unidos, subieron un 100% a US$ 11,200 millones, dijo la compañía en su documentos oficiales (3). Su carga fiscal fue menor debido a las deducciones por compensación basada en acciones y activos que se están depreciando.

Como resultado de los recortes de impuestos del 2017, que redujeron las tasas de impuestos corporativos de Estados Unidos a un 21% de un 35% anterior, Amazon también calculó que recibiría un beneficio de 789 millones de dólares.

Pero eso no quiere decir que no haya pagado ningún impuesto.

Para el 2018, informó que debía US$ 322 millones en impuestos a los gobiernos estatales de Estados Unidos y otros US$ 563 millones en el resto del mundo.

Bajo una categoría de contabilidad separada, Amazon reportó "impuestos en efectivo pagados", o la cantidad de fondos realmente pagados en impuestos, de US$ 1,200 millones el año pasado y US$ 957 millones en el 2017. Pero estas cifras no se desglosan geográficamente, por lo que no posible saber qué gobierno recibió el efectivo.

¿Qué se puede concluir?

Los reclamos centrales de ITEP están respaldados por los propios informes de Amazon. Sin embargo, un mayor contexto puede ser necesario para entender la situación.

La compañía paga algunos impuestos pero ha generado controversia en Estados Unidos y en todo el Atlántico por encontrar formas de reducir su carga fiscal general, algo común entre muchas empresas.

Para los impuestos estatales, la carga fiscal de Amazon es de alrededor de 2.9%, según Matt Gardner, un miembro de ITEP que elaboró el informe sobre Amazon.

"Eso es ciertamente más grande que cero", dijo.

Y Sabuhi Sardarli, profesor de finanzas en la Universidad Estatal de Kansas que ha investigado la evasión de impuestos corporativos, dijo que Amazon ha reservado fondos para posibles pagos de impuestos más altos en el futuro.

"En otras palabras, concentrarse en la reciente carga fiscal de Amazon puede no mostrar el panorama completo", dijo.

Amazon dijo el viernes que había invertido más de US$ 160,000 millones en Estados Unidos desde el 2011, construyendo una red de distribución compleja, así como una infraestructura de computación en la nube.

"Amazon paga todos los impuestos que debemos pagar en Estados Unidos y en todos los países donde operamos, incluido el pago de US$ 2,600 millones en impuestos corporativos y US$ 3,400 millones en gastos tributarios en los últimos tres años", dijo un portavoz.

"El impuesto corporativo se basa en las ganancias, no en los ingresos, y nuestras ganancias siguen siendo modestas, dado que es un negocio altamente competitivo, de bajo margen y nuestra fuerte inversión continúa".