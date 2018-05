Amazon ofrecería descuentos para expandir su sistema de pago

Amazon.com Inc. está ofreciendo transferir los descuentos que obtiene en las comisiones de tarjetas de crédito a otros minoristas si utilizan su servicio de pagos online, según personas al tanto del asunto, en una nueva amenaza para PayPal Holdings Inc. y los bancos emisores de tarjetas.

La medida muestra que Amazon está dispuesta a sacrificar la rentabilidad de su sistema de pagos para extender su uso. Las tarifas por pasar la tarjeta son un negocio de US$ 90,000 millones al año para entidades de préstamo como JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc., redes como las de Visa Inc. y Mastercard Inc. y procesadores de pago como First Data Corp. y Stripe Inc., que embolsan una fracción de cada venta cuando los compradores pasan sus tarjetas o hacen clic en "comprar ahora".

Las comisiones del sector financiero representan aproximadamente el 2% de una transacción típica con tarjeta de crédito, o 24 centavos de dólar por las realizadas con tarjetas de débito. Pero las grandes tiendas como Amazon y Walmart Inc. han podido negociar desde hace mucho tiempo tasas más bajas en función de su enorme volumen de ventas.

Ahora, Amazon está ofreciendo transferirles su descuento por lo menos a algunos comerciantes más pequeños si estos aceptan utilizar su servicio de pagos Amazon Pay, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a discutir el plan públicamente.

Una portavoz de Amazon se negó a comentar. No se pudo determinar cuántos minoristas recibieron la oferta de descuentos de Amazon. La compañía generalmente prueba tales iniciativas antes de implementarlas de manera amplia.

Compromisos a largo plazo

Anteriormente, los comerciantes online que utilizaban el servicio de Amazon pagaban aproximadamente el 2.9% de cada transacción con tarjeta de crédito más 30 centavos, que se repartían entre Amazon, los emisores de las tarjetas y las redes de pago. Como parte de su experimento, Amazon ofrece negociar comisiones más bajas con los comerciantes que asuman compromisos a largo plazo para usar el servicio, según una persona al tanto del asunto.

Amazon puede exportar las comisiones que ha negociado con los bancos y las redes de pago porque, como PayPal, actúa como un facilitador de pagos. Eso significa que junta a comerciantes más pequeños para ayudarlos a bajar el costo de aceptar pagos electrónicos.

Amazon Pay, que atrajo a más de 30 millones de usuarios desde que la compañía lo revivió en 2013, permite que los compradores online inicien sesión en sus cuentas de Amazon desde otros sitios web para completar la transacción usando tarjetas de crédito y direcciones de entrega ya almacenadas en lugar de tener que ingresarlas de nuevo. Con esto, Amazon obtiene ingresos adicionales de las ventas de comercio electrónico en otros sitios.

El servicio atrae principalmente a comerciantes más pequeños que se benefician con la confianza que los compradores depositan en Amazon y también minimiza la entrada de datos requerida para completar una transacción móvil. Un cliente es Gogo Inc., que proporciona acceso a internet durante vuelos.

Sin embargo, los comerciantes no están muy entusiasmados por compartir demasiada información con Amazon, que puede competir con ellos para vender productos similares en su propio sitio. Amazon domina el mercado del comercio electrónico de Estados Unidos con el 43.5% de todas las ventas en 2017, según EMarketer Inc. PayPal ha destacado su condición de competidor no minorista para diferenciarse.