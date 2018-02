El gigante del comercio electrónico Amazon ganó US$ 3,000 millones a lo largo del 2017, 20 % más que en el año anterior, según los resultados que presentó la compañía con sede en Seattle (estado de Washington, EE.UU.).

En el último trimestre, la compañía tuvo unos ingresos de US$ 1,900 millones, frente a los US$ 749 millones que registró en el mismo período de 2016.

Esta ganancia vino impulsada en gran medida por la reforma fiscal aprobada en diciembre por el presidente estadounidense, Donald Trump, que en su caso se tradujo en un crédito que situó provisionalmente en US$ 789 millones, informó Amazon .

La compañía, que presentó sus cuentas trimestrales, obtuvo un beneficio neto por acción de US$ 6.15 a lo largo de 2017, por encima de los US$ 4.90 logrados en el año anterior.

En el último trimestre del año, registró un beneficio neto de US$ 3.75 dólares por acción, frente a los US$ 1.54 que alcanzó en el mismo período del año anterior.



La cifra superó con creces las expectativas de los analistas, que estimaban una ganancia neta de US$ 1.83 por acción.

Asimismo, los ingresos de Amazon entre octubre y diciembre, de US$ 41,325 millones (34 % más en comparación con los US$ 30,629 del mismo período en 2016), fueron superiores a lo esperado.

El resultado operativo anual decreció 2 % al registrar los US$ 4,100 millones, comparado con los US$ 4,200 millones del año anterior.

Amazon contrató a casi 130,000 empleados en todo el mundo en 2017, excluyendo las adquisiciones.

El consejero delegado y fundador de la compañía, Jeff Bezos, destacó en un comunicado la importancia del producto estrella de la marca, Alexa, un asistente virtual que pretende hacer más fácil la vida cotidiana en el hogar.

"Nuestras proyecciones de 2017 para Alexa fueron muy optimistas, y las hemos superado con creces. No vemos sorpresas positivas de esta magnitud muy a menudo", señaló Bezos, que agradeció el apoyo a clientes y socios.

El "cerebro" de Alexa se aloja en la nube digital de Amazon Web Services (AWS), por lo que sus "habilidades" están disponibles para clientes antiguos y nuevos de dispositivos como Echo.

Precisamente, AWS era una de las divisiones donde los analistas esperaban gran crecimiento, que se ha concretado en un 45 % trimestral y un 43 % anual, a pesar de la competencia que presentan servicios de computación similares desarrollados por Microsoft y Google.

Dentro de las cuentas de la empresa, el segmento de AWS obtuvo unos ingresos de US$ 5,113 millones entre octubre y diciembre y de US$ 17,459 millones en la totalidad del año.

De cara al próximo trimestre, Amazon prevé alcanzar unos ingresos trimestrales entre US$ 47,750 y US$ 50,750 millones, un rango de crecimiento entre el 34 % y el 42 % interanual.

Amazon anunció esta semana su intención de crear una compañía que atenderá las necesidades médicas de todos sus empleados, una iniciativa conjunta con el principal grupo bancario de Estados Unidos, JPMorgan Chase, y la firma financiera del multimillonario Warren Buffett (Berkshire Hathaway).