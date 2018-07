Amazon lleva a inversores a prestar más atención a las ganancias

Los inversores en Amazon.com Inc. tradicionalmente han pasado por alto los trimestres en que la empresa perdió dinero y los pequeños márgenes de ganancias mientras el crecimiento de los ingresos superara las expectativas. Esa dinámica cambió el jueves, con lo que la compañía de 24 años de antigüedad ha iniciado una etapa potencialmente más estable.

Amazon informó ganancias récord de US$ 2,530 millones, o US$ 5.07 por acción, para el segundo trimestre. La empresa con sede en Seattle generó una utilidad neta de US$ 4,160 millones en el primer semestre, más que en los siete trimestres anteriores sumados, de acuerdo con los datos que reunió Bloomberg. En el 2014, Amazon perdió US$ 131 millones.

Los resultados demostraron que el máximo responsable Jeff Bezos y su equipo gerencial pueden manejar hábilmente una empresa global enorme con unos US$ 200,000 millones de ventas anuales y más de medio millón de empleados.

Si bien las ventas de US$ 52,900 millones del segundo trimestre fueron levemente inferiores a los cálculos de US$ 53,400 millones, los inversores siguen entusiasmados y centran su atención en cambio en grandes ganancias que llegaron a más del doble de los pronósticos de los analistas. Las acciones de Amazon subieron el viernes 4.1% en las operaciones anteriores a la apertura del mercado.

“Queremos ver que, cuando haya una leve desaceleración de las ventas, esas ganancias crezcan”, dijo Josh Olson, analista de Edward Jones & Co. “Esa es la fortaleza de este equipo de conducción. Sabe cuándo aumentar el gasto y cuándo retroceder. Eso nos da confianza en el largo plazo porque con el tiempo todas las oportunidades de crecimiento de Amazon llegarán a su fin”.

El director de finanzas Brian Olsavsky dijo que el crecimiento de la división de computación en la nube Amazon Web Services y la venta de publicidad impulsaron las ganancias. Ambos negocios son más rentables que la actividad central de comercio electrónico de Amazon.

El negocio minorista también está empezando a ser más rentable gracias a la eliminación de puestos de trabajo dispuesta meses atrás y a una reorganización que fue posible con la automatización de tareas que antes desempeñaban personas.

Amazon usa robots en lugar de seres humanos para trasladar las existencias dentro de sus depósitos y algoritmos para tomar decisiones en materia de inventario que antes estaban a cargo de empleados administrativos.

Esos cambios permiten a Amazon dotar de más personal a los departamentos en crecimiento sin contratar gran cantidad de empleados nuevos, ya que puede trasladar a los trabajadores existentes desde puestos donde ya no se los necesita. Amazon incluso redujo las pérdidas en su negocio internacional al tiempo que financió ampliaciones en India, Australia, Oriente Medio y Brasil.

Durante la mayor parte de la existencia de Amazon, Bezos propuso invertir de manera constante en nuevos negocios a expensas de las ganancias a corto plazo. La compañía quedó con poco efectivo en sus primeros años y a menudo fue tema de acalorados debates entre los inversores respecto de si alguna vez generaría utilidades sostenidas.

Los seguidores habitualmente mencionaban el crecimiento de las ventas de la compañía y decían que la enorme magnitud de Amazon con el tiempo daría frutos.