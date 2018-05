Amazon lleva sus ambiciones transfronterizas al patio de Alibaba

Amazon.com Inc. está llevando su competencia con Alibaba directamente al patio trasero del gigante chino del comercio electrónico.

En las próximas semanas, Amazon organizará un evento en la ciudad de Hangzhou, la ciudad natal de Alibaba, para conectar comerciantes en línea con 400 fabricantes chinos deseosos de vender productos electrónicos, piezas de automóviles, artículos para el hogar y más directamente a consumidores estadounidenses y europeos.

Los expertos de Amazon ofrecerán información sobre las tendencias de compra para que los comerciantes puedan abastecerse para la temporada de fiestas del 2018, según una invitación a la que tuvo acceso Bloomberg. El evento llamado "Coming Together for U" es patrocinado por Amazon Global Selling.

La reunión es parte del esfuerzo de Amazon para evolucionar de una plataforma de comercio electrónico a una operación logística global.

La idea es ayudar a los comerciantes de Amazon a conectarse directamente con los fabricantes en China, una región que en gran medida está fuera del alcance de la compañía.

Amazon cobraría comisiones para ayudar a los comerciantes a obtener productos directamente de las fábricas y enviarlos a otros países para que puedan entregarse rápidamente una vez que lleguen las órdenes.

La entrega rápida ayudó a Amazon a dominar el comercio electrónico en Estados Unidos y la empresa quiere hacer lo mismo a nivel mundial para competir contra Alibaba Group Holding Ltd., EBay Inc. y Wish Corp. Amazon declinó entregar declaraciones.