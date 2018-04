Amazon lidera lista de las 10 marcas más valiosas del sector tecnológico

Amazon desbancó a Apple y Google como la marca más valiosa del sector tecnológico, de acuerdo con el último reporte de Brand Finance Tech 100.

Brand Finance enlista a las marcas más valiosas del sector tecnológico con base en sus estrategias de marketing y un enfoque basado en el consumidor.

Amazon aumentó su valor en 42%, Apple se mantuvo en el segundo lugar respecto al año pasado y Google cayó al tercer lugar. El crecimiento en el valor de Amazon se debe, en gran parte, al uso de la tecnología para expandirse a nuevas áreas; por ejemplo, entretenimiento en el hogar, música, dispositivos móviles, audiolibros, inteligencia artificial y asistentes personales.

Aunque Apple se mantuvo en el segundo lugar en el ranking, su potencial de crecimiento es limitado. La marca de la manzana no ha podido diversificarse y crecer en otras áreas que no sean las ventas de sus iPhones, productos responsables de dos tercios de sus ingresos. Además, las ventas del iPhone X no fueron las esperadas, y es probable que el modelo sea descontinuado este año.

A pesar de que los anuncios en línea de Google generaron más tráfico del esperado en 2017, las inversiones de Google en otras áreas como los vehículos de conducción autónoma y los smartphones no terminan por despegar.

Este es el resultado del último reporte de Brand Finance Tech 100. (Imagen: WEF) Este es el resultado del último reporte de Brand Finance Tech 100. (Imagen: WEF) (Foto: WEF)

En la categoría de fuerza de marca, el Informe Tech 100 mide la proporción de los ingresos de una empresa contribuyen a su crecimiento; es decir, la eficacia de la inversión en marketing y el impacto del Rendimiento Empresarial.

Samsung saltó varios lugares y se convirtió en la marca más fuerte del sector tecnológico con un crecimiento de más de 4 puntos respecto a 2017. Las marchas chinas subieron dramáticamente en el ranking, como consecuencia de su dominio en el mercado interno chino.

Las 10 marcas más fuerte del sector tecnológico. (Imagen: WEF) Las 10 marcas más fuerte del sector tecnológico. (Imagen: WEF) (Foto: WEF)

Fuente: Alto Nivel / Foro Económico Mundial