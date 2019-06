Amazon: Jeff Bezos ultima compra de tres apartamentos en Nueva York por US$ 80 millones

El multimillonario estadounidense Jeff Bezos está ultimando la compra de tres apartamentos en un mismo edificio de Nueva York por valor de US$ 80 millones, meses después de anunciar el divorcio de su esposa, según el diario The Wall Street Journal (WSJ).

El periódico, que cita a fuentes cercanas a la transacción, asegura que el dueño de Amazon adquirirá un triplex situado en la última planta de un edificio ubicado en el número 212 de la Quinta Avenida, en Manhattan, que cuenta con ascensor privado y varias terrazas.

Además, comprará otros dos apartamentos situados inmediatamente debajo de este piso.

En total, explica el diario, si Bezos convierte los tres apartamentos en una sola vivienda, esta tendría 1,580 metros cuadrados y 12 habitaciones.

El ático estaba en venta en el 2017 por US$ 73.8 millones y recientemente había sido rebajado hasta US$ 58 millones, asegura el WSJ, que apunta que el valor de las otras dos viviendas asciende a US$ 28.45 millones.

Bezos, de 54 años, y su ahora exesposa, MacKenzie Bezos, de 48 años, anunciaron en enero su divorcio tras 25 años de matrimonio.

El pasado abril, se conoció que Jeff Bezos se quedaría con el 75% de las acciones conjuntas con su mujer en la compañía y que dispondrá de plenos derechos de voto tras divorciarse de ella.

MacKenzie Bezos mantendrá el control del 4% de los títulos de Amazon, valorados en unos US$ 35,000 millones, y Jeff Bezos gestionará alrededor de 12% de los títulos de Amazon, valorados en más de US$ 100,000 millones.

Bezos está considerada como la persona más rica del mundo con una fortuna estimada de alrededor US$ 137,000 millones (122,000 millones de euros).