Amazon anunció este martes que su fundador y CEO, Jeff Bezos, abandonará el cargo este año. El relevo ocurrirá en el tercer trimestre de este año, y será sustituido por el jefe del servicio de computación en nube Amazon Web Services (AWS), Andy Jassy.

La firma de Seattle (estado de Washington, EE.UU.) explicó que Bezos, el hombre más rico del mundo según la lista Forbes, pasará a ejercer de presidente ejecutivo de Amazon.

La compañía cerró su año fiscal 2020 con unas ganancias netas de US$ 21,331 millones, casi el doble de los US$ 11,588 millones facturados en 2019, gracias al impulso de las compras por internet a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Durante los pasados 12 meses, la firma facturó US$ 386,064 millones, un 38% más, mientras que los accionistas de la empresa se embolsaron US$ 42.64 por título, frente a los US$ 23,46 de hace un año.