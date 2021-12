Amazon.com Inc. invertirá en el mercado de tarjetas deportivas coleccionables Dibbs, con lo que incursionará en la industria en auge de este tipo de artículos, a medida que aumenta el interés por activos alternativos.

La nueva financiación se produce al tiempo que Dibbs inicia un nuevo servicio que permite a los usuarios comprar y vender fracciones de tarjetas comerciales.

Dibbs recaudó anteriormente alrededor de US$ 16 millones de las empresas de riesgo Foundry Group, Tusk Venture Partners, Courtside Ventures y Founder Collective.

También cuenta con un grupo de inversionistas deportistas, entre los que se incluyen Chris Paul y Kevin Love de la NBA. De la participación de Amazon no se revelaron los términos financieros.

Dibbs, fundada en el 2020, comenzó enlistando tarjetas para que los miembros intercambiaran fracciones al digitalizarlas a través de tokens no fungibles o TNF, lo que les permite poseer piezas de coleccionables de alto valor que de otro modo serían inalcanzables. Si un coleccionista adquiere el 100% de un activo, también puede tomar posesión física de él.

El director ejecutivo, Evan Vandenberg, dijo que Dibbs pronto se expandirá a juegos de cartas como Pokémon y Magic, y que está considerando sus primeras categorías sin cartas.

“Las tarjetas son algo que hacemos, pero es una cosa”, dijo Vandenberg en una entrevista. “Esto puede ser mucho más grande que las cartas”.

El nuevo servicio, Sell With Dibbs, permite a los clientes monetizar sus propias tarjetas después de verificar los detalles y enviar la tarjeta física a la empresa para asegurarla y guardarla en una bóveda. Luego, el artículo se agrega a la cuenta del usuario y se le da el control del precio y la cantidad. Dibbs aplica una tarifa fija de 2.9% en cada transacción.

Los coleccionables no han sido tradicionalmente un área de interés para Amazon. Su rival del comercio electrónico eBay Inc. es líder desde hace mucho tiempo en este sector con más de US$ 2,000 millones en tarjetas comerciales vendidas en el sitio en los primeros seis meses del año.

Los representantes de Amazon no respondieron a una solicitud de comentarios.