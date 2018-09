Amazon hará más feliz a los fabricantes de vehículos ¿De qué manera?

Por Brooke Sutherland

Amazon.com Inc. generalmente es representado como un depredador que destruirá los modelos de negocios. Pero aquí hay un rol del que se habla menos: un cliente valioso.

El gigante del comercio electrónico anunció la semana pasada un pedido de 20,000 furgonetas Mercedes-Benz Sprinter, lo que lo convierte en el mayor consumidor del vehículo. Es una importante vindicación de la inversión de US$ 500 millones que realizó Daimler AG en una nueva planta de última tecnología de Sprinter en Carolina del Norte, Charleston, que tiene previsto emplear a 1,300 personas para fines del 2020.

El pedido de automóviles de Amazon es parte de su plan para desarrollar una red de empresarios de entregas proporcionando a pequeñas empresas vehículos, combustible, seguros, uniformes y tecnología con descuento.

El pedido de 20,000 vehículos representa un aumento frente a la orden original, "gracias a la tremenda respuesta" para el nuevo programa de entregas, dijo Dave Clark, vicepresidente senior de operaciones mundiales de Amazon, en el comunicado de prensa. Para llevar a la práctica este programa será necesario atravesar un mercado laboral ajustado donde los conductores de camiones son particularmente escasos. Pero cualquiera que sea la forma que finalmente tomen las operaciones logísticas de Amazon, van a necesitar camiones y furgonetas, haciendo que esta sea una oportunidad de asociación muy fructífera para Mercedes-Benz y otros fabricantes de automóviles.

Se ha debatido mucho sobre la amenaza que la amalgama de inversiones de logística de Amazon –que también incluyen aviones de carga, almacenes y un registro de transporte de mercancías– representa para United Parcel Service Inc. y FedEx Corp. Tiendo a ubicarme en el medio: no creo que Amazon realmente quiera ser FedEx 2.0, pero se está convirtiendo cada vez más en un competidor cuyos servicios tienden a tener un atractivo especial para otros proveedores que venden en sus sitios web. Ahora se extienden más allá de los minoristas a empresas de partes industriales y suministros médicos y posiblemente también a empresas farmacéuticas.

Por lo menos, parece probable que los experimentos de logística de Amazon impulsen un alto gasto en los dos involucrados a medida que se adaptan a los nuevos estándares de experiencia del cliente, precios, tiempo y automatización. Sin embargo, una arista en la que no había pensado mucho hasta ahora fue el impacto que tendrá esta iniciativa de entrega en los fabricantes de automóviles.

No solo Amazon está aumentando sus inversiones en logística. Después de terminar una asociación con Uber Technologies Inc. , Walmart Inc. está comenzando un programa piloto por medio de subcontratación masiva para ayudar a la empresa a alcanzar su objetivo de ofrecer comida fresca al 40% de los hogares de Estados Unidos a fines de 2018. Será similar al programa de Amazon con reclutamiento de terceros y conductores independientes, que imagino necesitarán vehículos.

Cabe destacar que un ejecutivo de Ford Motor Co. atribuyó esta semana al comercio electrónico un aumento en las ventas de vehículos comerciales como la camioneta Super Duty y la furgoneta Transit, que contribuyeron a un crecimiento del 15 por ciento en las entregas a compradores de flota de Ford en agosto.

