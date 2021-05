La empresa estadounidense de comercio electrónico Amazon nombró a Uruguay como país elegible para vender productos a través de esa plataforma, informó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo.

Según indica en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, esto se logró luego de las gestiones de la Cancillería y de la embajada del país suramericano en Estados Unidos.

“Este hito supone una oportunidad para el desarrollo y proyección internacionales de las empresas uruguayas. #UruguayAlMundo”, agrega la publicación.

Finalmente, explica que para potenciar la colocación de productos del país en ese canal de venta, el Ministerio articulará en las próximas semanas “la realización de talleres de comercialización en esa plataforma”.

Al igual que Uruguay, países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela también son aceptados para el registro de vendedores.

El pasado 29 de abril, el gigante del comercio electrónico anunció unas ganancias entre enero y marzo de 2021 que alcanzaron los US$ 8,107 millones, más del triple que los US$ 2,535 millones logrados en el mismo período de 2020.

En el conjunto del pasado año, la firma consiguió el doble de beneficios que en el ejercicio anterior, por lo que estas primeras cifras de 2021 indican que su ritmo no sólo se mantiene, sino que incluso se acelera.

La firma que dirige Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo según Forbes, facturó durante los pasados tres meses US$ 108,518 millones, por encima de los US$ 75,452 millones registrados a principios de 2020, mientras que sus inversores se embolsaron US$ 16.09 por título, frente a los US$ 5.09 de hace un año.