Amazon: Estas empresas son las que más sufren con su expansión en EE.UU.

Fotos | Parece que los consumidores de vestuario en Estados Unidos (EE.UU.) no sólo están comprando medias y ropa interior en Amazon después de todo.

Amazon.com Inc. ha provocado una caída de la cuota de mercado en vestuario de Target Corp., Macy’s Inc. y J.C. Penney Co., según un informe publicado el jueves por Coresite Research.

Amazon Fashion empata con Target como segundo minorista de vestuario en Estados Unidos, después de Walmart Inc., según el número de compradores, mostró la encuesta.

Más del 20% de los participantes dijeron que habían redirigido una mayor parte de su gasto en vestuario a Amazon en perjuicio de Macy’s y J.C. Penney.

El negocio de moda de Amazon está sostenido por quienes ya son suscriptores del sitio, según la encuesta. Mientras un 46% de todos los compradores de vestuario entrevistados dijo que habían adquirido ropa o zapatos en Amazon el año pasado, casi dos tercios de los miembros Prime lo habían hecho, encontró la firma de investigación de mercado.

“Un avance en el crecimiento de las suscripciones Prime será, al menos en el corto plazo, la base en que Amazon construirá una mayor participación en la categoría de vestuario”, dijo Deborah Weinswig, directora general de Coresite Research, en el informe.

Los minoristas tradicionales están intentando impulsar sus ventas, especialmente de vestuario, que han sufrido el gasto de los consumidores. Los estadounidenses destinan solo un 3.1% del presupuesto de sus hogares a prendas de vestir, según cifras del gobierno, dirigiendo su gasto a viajar, tecnología y nuevas experiencias.

Empresas emergentes de venta en Internet y cadenas de moda rápida y a bajo coste han atraído a consumidores, pendientes de las tendencias, en busca de valor fuera de los grandes almacenes y distribuidores con precios más altos. Los minoristas han sufrido un gran impacto en los precios, aunque un alza del 1.7% en enero ofreció algún consuelo, según el último informe de inflación del Gobierno.

Marca privada

Amazon.com, con sede en Seattle, está trabajando en aumentar su participación en las ventas de vestuario, desarrollando marcas privadas para llenar vacíos en su oferta.

Se comenta que la empresa estaría aproximándose a los distribuidores más grandes de vestuario deportivo para su propia marca, afirmaron personas conocedoras del tema en octubre. Uno de cada nueve compradores ya ha adquirido ropa o zapatos de la marca de Amazon, según Coresite Reseach.

Nike, Under Armour and Hanes fueron las marcas externas a Amazon más compradas por los consultados.

Si bien se ha dicho que Amazon es el precursor de la muerte de muchos minoristas estadounidenses, Weinswig reconoce que “ninguna firma de investigación sabe realmente” cuánta ropa y calzado vende Amazon. La empresa no publica esa información.

