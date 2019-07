Amazon dice a inversores que entregas en un día tiene un coste

Los resultados de Amazon.com Inc. quedaron empañados por un aumento en los costes relacionados con la estrategia de entregas en un día, lo que preocupa a los inversores que se habían acostumbrado a casi dos años consecutivos de ganancias.

Trasladar millones de productos a los clientes para permitir las entregas en un día resultó más costoso y complicado de lo previsto, aumentando los gastos y reduciendo la eficiencia en el segundo trimestre, dijo el director financiero, Brian Olsavsky, el jueves en una conferencia telefónica.

La inversión ejercerá presión sobre los resultados durante el resto del año, pero ya ha impulsado las compras de los consumidores en el sitio web de Amazon y ha fomentado la recuperación del crecimiento de los ingresos, dijo.

"Supone un shock para el sistema", dijo Olsavsky sobre el servicio de entrega más rápido. "Trabajaremos en eso durante los próximos trimestres y cuando el polvo se asiente, volveremos a una mayor eficiencia".

La compañía, con sede en Seattle, anunció en abril que gastaría US$ 800 millones para acelerar los tiempos de entrega de sus mejores clientes, una respuesta a competidores como Walmart Inc. El gasto de Amazon en los últimos tres meses puso fin a una racha de crecimiento de beneficios de seis trimestres en su negocio de comercio electrónico en América del Norte, que había entusiasmado a los inversores.

La compañía informó que las ganancias del segundo trimestre fueron de US$ 5.22 por acción, por debajo de la media de los analistas de US$ 5.56. Los ingresos aumentaron un 20% a US$ 63,400 millones, dijo Amazon en un comunicado.

Los analistas habían estimado, de media, US$ 62,500 millones, según datos recopilados por Bloomberg. La compañía también dijo que los ingresos operativos en el trimestre actual serán de entre US$ 2,100 millones y US$ 3,100 millones, muy por debajo de las estimaciones de los analistas de US$ 4,340 millones.

El tercer trimestre es el período en el que Amazon normalmente invierte en sus instalaciones para la temporada de compras navideñas a finales de año, por lo que los grandes gastos en la iniciativa de envío de un día pusieron nerviosos a los inversores, dijo RJ Hottovy, analista de Morningstar Inc.

"La compañía ha sido bastante directa acerca de la inversión en los envíos de un día", dijo. “Éste es el período de mayor inversión del año, por lo que es cuando es más probable que veamos un retroceso".

El crecimiento del gasto de Amazon en el segundo trimestre se aceleró en todos los ámbitos, incluido el marketing para promocionar el evento de ventas anual de Prime Day así como en tecnología y contenido, que incluye dinero para ingenieros y programación de vídeo.

Los gastos operativos aumentaron un 21% a US$ 60,300 millones en el período que terminó el 30 de junio, un ritmo más rápido que los ingresos. Los gastos de envío aumentaron un 36% a US$ 8,130 millones.

Si bien el comercio electrónico sigue siendo la principal fuente de ventas de Amazon, otros negocios como la computación en la nube, la logística para comercios por internet y la publicidad están creciendo más rápido y ahora generan casi la mitad de los ingresos trimestrales de la compañía.

Además de una mayor competencia, Amazon se enfrenta a un escrutinio cada vez mayor por parte de los reguladores antimonopolio del Gobierno y los políticos que argumentan que Amazon actúa como un monopolio para dominar las compras digitales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el martes que iba a iniciar una amplia revisión antimonopolio sobre si las grandes empresas de tecnología están usando su poder para limitar la competencia.

"El riesgo regulatorio es el número uno para las grandes empresas de tecnología, entre ellas Amazon", dijo Tom Forte, analista de DA Davidson & Co.

Las acciones de Amazon cayeron levemente en las operaciones extrabursátiles tras cerrar en US$ 1,973.82 en Nueva York. La acción ha ganado un 31% este año, impulsando el valor de mercado de la compañía cerca de la marca de US$ 1 billón que superó brevemente en setiembre pasado.