Amazon desplaza a Google como el mejor lugar para trabajar

FOTOS | Cada año, la red social para profesionales pasa por "miles de millones de acciones" tomadas por los más de 500 millones de miembros de LinkedIn pasa por un cruce de datos de tres áreas: solicitudes de empleo, compromiso y retención de talento. Solo mira empresas con 500 empleados o más y dijo que excluía a LinkedIn y su empresa matriz, Microsoft, de la lista.

Para el ránking del 2018, LinkedIn descubrió que Amazon, que es el segundo mayor empleador privado en los EE. UU. con 566,000 empleados, estaba en la posición de privilegio. Quizás no sea sorprendente para aquellos que miran de cerca de la compañía. El CEO Jeff Bezos es alabado por su enfoque de administración, desarrollando una próspera cultura de carrera que se entrelaza con su enfoque de servicio al cliente y desarrollo de negocios, y que paga a lo grande por conseguir el mejor talento.

Jeff Wilke, el "CEO de consumidor mundial" de Amazon que supervisa el 90% de la fuerza de trabajo, dijo a LinkedIn que "todavía pensamos como una startup", lo que explicaría por qué se ha expandido del gigante del comercio electrónico a la construcción de drones y robots industriales. Desde 2017, los inventores de Amazon han ganado más de 2,300 patentes. Incluso se expandió a Hollywood produciendo éxitos a través del servicio de transmisión en tiempo real de Amazon. Ahora, Amazon se está uniendo con JP Morgan y Berkshire Hathaway de Warren Buffett para hacerse cargo de la atención médica.

Y la frugalidad infame de Amazon para los escritorios básicos y las máquinas expendedoras, en comparación con los gustos de Google, que tiene cafés gratuitos y muros de escalada en roca entre sus innumerables ventajas para los empleados, está recibiendo la notificación de los empleados potenciales.

"Aquí no encontrarás un montón de pisos de mármol o entradas con paneles de madera", dijo Wilke a LinkedIn. "No queremos gastar dinero en cosas que los clientes no están dispuestos a pagar".