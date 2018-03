Amazon debería anotar un gol en la Premier League

La Premier League tiene un problema: está disminuyendo el precio que las emisoras están dispuestas a pagar por los derechos de televisión de cada juego.

Las esperanzas de que las ofertas de un gigante tecnológico avivaran la última ronda de licitación por el principal torneo nacional de fútbol de Inglaterra terminaron siendo infundadas.

Sky Plc y BT Group Plc ya sellaron acuerdos por cinco de los siete paquetes de juegos ofrecidos, pagando un total combinado de 4,400 millones de libras (US$ 6,200 millones) por los derechos de 160 partidos durante tres años. Luego que BT aceptara con gusto el papel de número dos en la contienda, la guerra de ofertas claramente fue menos frenética.

No es demasiado tarde para que la liga aliente la competencia para la presentación de ofertas la próxima vez, en el 2021. Están disponibles dos paquetes de 20 partidos cada uno y debería hacer todo lo posible para garantizar que Amazon.com Inc. obtenga los derechos de al menos uno de estos.

Los otros candidatos tecnológicos obvios presenten algunos peligros. Si los fanáticos se acostumbran a ver los juegos gratis en Facebook Inc., en lugar de suscribirse a canales de cable que pagaron generosamente por los derechos, eso podría reducir la cantidad de postores en el futuro. Twitter Inc. carece de influencia financiera: sus US$ 2,400 millones en ingresos anuales son un poco menores que la ganancia neta de BT.

Eso deja a Amazon. La Premier League debería ofrecerle un acuerdo con un precio rebajado para transmitir los juegos a través de Prime Video. El servicio de streaming es un beneficio de Amazon Prime, que cuesta 79 libras (US$ 110) al año en el Reino Unido. Los miembros de Prime tienen tiempos de entrega más rápidos y gastan un promedio de US$ 1,300 al año en el sitio web, lo que se compara con los US$ 700 promedio de otros clientes, según Consumer Intelligence Research Partners.

Atraer a los fanáticos del fútbol le da a Amazon la oportunidad de aumentar las suscripciones a Prime e incrementar los ingresos a partir de los miembros, que son más propensos a ordenar otros productos del gigante de comercio electrónico.

El crecimiento de Prime fue plano el año pasado y una alianza con la Premier League podría mejorar esa tendencia. Aquí existe un precedente: el crecimiento de los usuarios de BT se aceleró después de que la emisora obtuvo por primera vez los derechos de transmisión en el 2013.

Si esto funciona, la compañía con sede en Seattle podría estar más inclinada a ofertar por los paquetes más grandes de la liga la próxima vez, lo que podría hacer más competitivo el proceso de licitación de esas ofertas emblemáticas y resucitar la trayectoria de crecimiento sobre una base de costo por juego.

Que los paquetes restantes de este año sean por los juegos menos atractivos de mitad de semana no debe ser motivo de preocupación: es más probable que los espectadores vean los juegos entre semana en casa que en un pub. Y el primer mes de membresía de Prime generalmente se ofrece gratis, lo que hace que sea más fácil de vender.

Entonces, ¿por qué Amazon debería obtener un descuento? La compañía no fue un candidato serio por esos paquetes más grandes, lo que sugiere que tiene reservas.

El deporte se disfruta mejor en vivo. Cuando Amazon acordó pagar US$ 7 millones por un episodio de "The Grand Tour", sabía que el programa de automóviles atraería a los espectadores mucho después de la transmisión inicial.

Es poco probable que ese sea el caso de los partidos de fútbol, que también son mucho más caros: Sky y BT pagarán un poco más de 9 millones de libras (US$ 12.5 millones) por juego. Puede que Amazon tenga más tolerancia al riesgo que otras compañías de tecnología, pero la cifra es más del doble que los US$ 5 millones por juego que pagó por los derechos de la Liga Nacional de Fútbol Americano el año pasado.

Teniendo en cuenta todos esos riesgos, la Premier League debería estar preparada para ofrecer un descuento significativo.

Pedir 5.6 millones de libras por juego le permitiría obtener la misma cantidad por temporada que en los últimos tres años. Pero eso aún equivaldría a 224 millones de libras al año, más de seis veces lo que Amazon paga ahora por la transmisión de los partidos de la Liga Nacional de Fútbol Americano.

La Premier League debería ofrecer los juegos por mucho menos, sabiendo que es probable que con la actual ronda de ofertas compense la diferencia en el mercado internacional: los derechos chinos por las tres temporadas que comienzan en 2019 se vendieron por casi 12 veces el total anterior. Si los juegos logran que Amazon obtenga más suscriptores, el descuento de hoy podría cosechar grandes recompensas para el fútbol inglés de mañana.

Por Alex Webb

Esta columna no necesariamente refleja la opinión de Bloomberg LP y sus dueños.