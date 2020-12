El gigante del comercio electrónico Amazon anunció que ha comprado la firma emergente de podcast Wondery tras añadir el pasado mes de setiembre una categoría de podcast a su plataforma de Amazon Music.

Amazon no divulgó el monto de la adquisición, pero The Wall Street Journal adelantó a principios de diciembre que Wondery, fundada hace cuatro años y valorada en US$ 100 millones, estaba negociando su venta por más de US$ 300 millones.

“Wondery es un editor innovador de podcast con un historial de crear y producir podcast de alto nivel que entretienen y educan a los oyentes, incluyendo ‘Dirty John’, ‘Dr. Death’, ‘Business Wars’ y ‘The Shrink Next Door”, indicó Amazon en una nota.

“Cuando el acuerdo se cierre, nada cambiará para los oyentes y podrán seguir siendo capaces de acceder a los podcast de Wondery a través de una variedad de proveedores”, agregó la firma, que todavía tiene pendientes algunas condiciones.

Amazon se sumó al negocio de los podcast el pasado setiembre para intentar ganar terreno a rivales como Spotify o Apple, que se han diferenciado con productos propios y han aprovechado la popularidad de sus servicios de ‘streaming’ para sumar adeptos.

La empresa fundada por el empresario y hombre más rico del mundo Jeff Bezos también es propietaria de Audible, que ofrece audiolibros y conocidos podcast como “This American Life”, “Pod Save America” o “You’re Wrong About”.