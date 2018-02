Amazon compra firma de seguridad Ring por unos US$ 1,000 millones

Amazon.com Inc. ha acordado comprar la startup de timbres conectados Ring Inc. por alrededor de US$ 1,000 millones, dijo una persona con conocimiento del tema.

La decisión ayuda a Amazon a expandirse aun más en el mercado de consumo, incluso proveyendo seguridad para la entrega de paquetes. JPMorgan Chase & Co. asesoró a Ring para la venta, señaló la persona, que pidió que no se revelara su identidad porque el asunto es privado.

Amazon se ha esforzado para tener mayor presencia en los hogares a través de dispositivos conectados como su parlante inteligente Echo con el asistente activado por voz llamado Alexa. La compra de Ring da al gigante del comercio electrónico otro punto de contacto con los clientes, dijo James Cakmak, analista de Monness Crespi Hardt & Co.

“Para esto específicamente, A) crea conexión para fortalecer aun más la confianza entre la marca y los consumidores; B) aumenta el mercado para entregas y, por lo tanto, la frecuencia; C) hace avanzar la compañía por el camino de las iniciativas de ‘mismo día/misma hora’ mientras todos los demás libran la guerra de los dos días”, dijo Cakmak en un correo electrónico.

El año pasado, Amazon lanzó Amazon Key, servicio que incorpora una cerradura inteligente que puede abrir las puertas para que conductores de entregas verificados depositen los paquetes directamente en el interior de la casa de un comprador.

Los robos de paquetes dejados en el umbral de las casas aumentaron en los últimos años con la difusión de las compras y las entregas online.

Ring fabrica timbres con video y cámaras de seguridad que se conectan con el teléfono o la computadora del usuario, lo que permite a este ver y hablar con quien esté en su propiedad desde lejos. La compañía, que tiene su sede en Santa Monica, California, también vende productos afines como sistemas de seguridad y detectores de humo.

“Los productos y servicios de Ring para seguridad del hogar gustan mucho a los clientes desde el primer día”, dijo el martes un representante de Amazon en un comunicado conjunto con Ring. “Nos entusiasma trabajar con este talentoso equipo y ayudarlo en su misión de dar seguridad a los hogares”.

Un representante de JPMorgan no accedió a efectuar declaraciones.

Nest, Honeywell

La adquisición coloca a Amazon en competencia más directa con fabricantes de cámaras de seguridad como Nest Labs Inc., Honeywell International Inc. y Canary Connect Inc.

“Vamos a poder lograr aun más cosas al asociarnos con una compañía inventiva y centrada en el cliente como Amazon”, señaló un representante de Ring en el comunicado conjunto.

En el sector industrial de la vigilancia de vídeo se ha producido una serie de operaciones. Motorola Solutions Inc. acordó este mes comprar al fabricante de cámaras de seguridad comerciales y analítica de video Aviglion Corp. por aproximadamente US$ 1,000 millones, incluida la deuda.