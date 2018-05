Amazon comercializa marca propia de productos para mascotas

Amazon.com Inc. ha empezado a comercializar su propia marca de productos para mascotas, Wag, reforzando su actual estrategia de marcas privadas que incluyen baterías, productos para bebés, ropa y artículos para el hogar.

La marca Wag debutó el miércoles en el mercado con comida seca para perros y Amazon tiene previsto ampliar la selección de artículos. La marca sólo está disponible para los suscriptores de Amazon Prime, que pagan tarifas mensuales o anuales a cambio de entregas rápidas, así como de transmisión de vídeos y música.

La medida supone un reto para Petco Animal Supplies Inc. y PetSmart Inc., que el año pasado compró Chewy.com por más de US$ 3,000 millones, así como para los grandes minoristas y supermercados que venden productos para mascotas. La comida para perros es un artículo difícil de vender por internet de forma rentable porque es pesado y costoso de enviar.

A Amazon le resulta atractivo debido a que los dueños de mascotas compran artículos con frecuencia, dando relevancia al mercado digital durante las decisiones de compra. También es un producto esencial para las tiendas de comestibles y el minorista competidor Walmart Inc., que tiene sus propias marcas de alimentos para perros como Ol ’Roy.

Wag.com, que anteriormente era propiedad de Quidsi Inc., ahora redirige a la página de artículos para mascotas de Amazon. El gigante del comercio electrónico cerró Quidsi el año pasado al no generar beneficios. Amazon, con sede en Seattle, compró Quidsi, que también era dueño de Diapers.com y Soap.com, por US$ 545 millones en el 2011 para eliminar a un competidor y ganar clientes.

Los dueños de mascotas en Estados Unidos gastarán US$ 72,100 millones en animales, cuidados y artículos este año, de los cuales unos US$ 30,000 millones se destinarán a alimentos para mascotas, según la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas.