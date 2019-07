Amazon: Clientes agotan oferta de papas fritas y papel higiénico

Los compradores de Amazon.com Inc. están aprovechando las ofertas de papas fritas, galletas, papel higiénico y otros artículos de la tienda de alimentos no perecederos presentados en el evento Prime Day del minorista en línea, lo que podría ser una mala noticia para Costco Wholesale Corp. y Walmart Inc.

Las ventas de bienes de consumo en Amazon durante las primeras nueve horas del Prime Day —una venta de dos días que comenzó el lunes— prácticamente triplican a las de un día de ventas común, según CommerceIQ, firma que ayuda a cientos de marcas de consumidores a vender productos en el sitio de comercio electrónico.

Los resultados muestran que el atractivo del Prime Day va más allá de la electrónica, los electrodomésticos y otras compras importantes que los clientes generalmente postergan hasta que se presenta una gran promoción.

Las ventas de asientos para automóviles, electrodomésticos y juguetes aumentaron entre cuatro y cinco veces por día, según CommerceIQ, un aumento que representa el ritmo habitual para un evento de ventas.

Los compradores gastarán US$ 5,800 millones en Amazon durante los dos días, según una estimación de Coresight Research. La cifra representa un alza de 11% con respecto a la venta de 36 horas del año pasado al convertirla en gasto por hora.

Amazon lanzó el Prime Day en el 2015 para atraer a los nuevos miembros de Prime, que pagan tarifas mensuales o anuales a cambio de descuentos en el envío y otras ventajas como la transmisión de videos.

El aumento en el gasto muestra que el Amazon Prime Day sigue siendo un gran atractivo para los compradores, a pesar de los eventos de ventas de competidores ofrecidos por rivales como Walmart, Target Corp. y EBay Inc.

Amazon aún no revela información específica de las ventas del Prime Day. Algunas compañías pueden obtener detalles a través de sus propias ventas en el sitio o estimaciones basadas en las clasificaciones de ventas e información adicional divulgada por Amazon.