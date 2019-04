Amazon cerrará su negocio de mercado local en China

Amazon.com Inc planea cerrar su mercado doméstico en China antes de mediados de julio, dijeron el miércoles a Reuters personas con conocimiento del tema, y concentrará sus esfuerzos en el más lucrativo negocio de ventas de bienes desde el extranjero y servicios en nube.

Los compradores chinos ya no podrán adquirir bienes de comerciantes locales en el país, pero aún podrán ordenar desde Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca y Japón a través de la tienda global de Amazon.

La compañía espera cerrar los centros logísticos y poner fin a su programa de apoyo a comerciantes locales en China en los próximos 90 días, dijo una de las fuentes.

El cierre subraya la dura competencia que enfrentaba Amazon.com frente a rivales locales para posicionarse en el mercado chino. La firma iResearch Global dijo que Tmall de Alibaba Group Holding Ltd y JD.com Inc tenían una participación de 81,9 por ciento en el mercado local chino el año pasado.

“Ellos están saliendo porque no es rentable y no está creciendo”, dijo Michael Pachter, analista de Wedbush Securities. “Los minoristas electrónicos locales chinos tienen enormes ventajas con las que Amazon no puede competir”, agregó.

Amazon, sin embargo, continúa con su expansión agresiva en otros países, especialmente en India, donde compite con el local Flipkart por el dominio del mercado. China, por otra parte, parece gravitar cada vez menos en las aspiraciones globales de las firmas tecnológicas Amazon, Netflix Inc, Facebook Inc y Google de Alphabet Inc, dijo Pachter.

Los clientes de Amazon en China aún podrán comprar los lectores electrónicos Kindle y contenido en línea, según fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato. Amazon Web Services, la unidad en nube de la compañía que vende almacenamiento de datos y procesamiento a empresas, seguirá operando.

El mayor minorista en línea del mundo compró al sitio local de ventas por internet Joyo.com en 2004 por 75 millones de dólares. En 2011 le cambió el nombre a Amazon China.