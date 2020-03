Amazon necesita contratar a 100,000 personas en Estados Unidos para poder entregar las compras en línea, cuyo volumen se ha incrementado debido a que más personas se quedan en casa por el coronavirus, informó la compañía.

La empresa también incrementará temporalmente los salarios en US$ 2 por hora hasta fines de abril para sus empleados que cobran por hora, agregó. Eso incluye a trabajadores en sus almacenes, centros de envío y tiendas de comestibles Whole Foods, todos los cuales ganan cuando menos US$ 15 la hora. Los empleados en Gran Bretaña y otros países europeos recibirán un incremento similar.

“Estamos viendo un aumento significativo en la demanda, lo que significa que nuestras necesidades laborales no tienen precedentes para esta época del año”, dijo Dave Clark, que supervisa la red de almacenes y de envíos de Amazon.

El incremento en los pedidos está generando presión sobre sus operaciones, señaló la empresa el fin de semana. Les advirtió a los clientes que la entrega de sus compras podría demorarse más de los dos días usuales, y añadió que se le terminaron muchos artículos de limpieza para el hogar, ante lo cual está trabajando para reabastecerse.

Los nuevos puestos de trabajo son tanto para trabajadores de tiempo completo como para empleados de medio tiempo, indicó la compañía con sede en Seattle, e incluye a choferes para entregar los paquetes y a trabajadores en los almacenes, los cuales empacan y envían los pedidos a los clientes.

Amazon ya es el segundo mayor empleador en Estados Unidos detrás de Walmart, y tiene casi 800,000 trabajadores en todo el mundo.