Amazon está alentando actualmente a los caseros en todo Estados Unidos —a veces con incentivos financieros— a darles a sus repartidores la capacidad de acceder por sí mismos a los edificios de apartamentos con ayuda de un celular u otro dispositivo móvil.

El servicio, llamado Key for Business, es promovido como una forma de reducir el robo de paquetes, al facilitar que sean dejados en vestíbulos y no junto a las entradas generales de los edificios.

Amazon se beneficia porque les permite a sus repartidores completar sus rutas más rápidamente. Menos paquetes robados permiten reducir los costos y podrían darle a Amazon una ventaja sobre sus competidores.

Quienes han instalado el servicio dicen que reduce el constante ruido del timbre por el personal de entregas y es una alternativa más segura que darles los códigos de acceso a numerosas personas.

Pero el programa de Amazon, anunciado en el 2018, pudiera generar temores de seguridad y privacidad a medida en que gane presencia. La compañía dijo que realiza revisiones de antecedentes del personal repartidor y que los choferes solamente pueden acceder a los edificios si tienen con ellos un paquete que escanear, pero los inquilinos pudieran no saber qué repartidores de Amazon tienen acceso a sus edificios, toda vez que Amazon deja a los caseros la decisión de notificarlo.

Ashkan Soltani, un estudioso de privacidad que fue un importante asesor de tecnología del presidente Barack Obama, dijo que cualquier dispositivo conectado a internet puede ser hackeado, incluso el de Amazon, y que individuos con malas intenciones pudieran tratar de abrir las puertas.

“Esencialmente están introduciendo un dispositivo ajeno conectado a internet a una red interna”, manifestó Soltani, que fue además jefe de tecnología para la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.

Amazon no respondió a preguntas sobre la posibilidad de hackeo.

La compañía ha instalado ya el sistema en miles de edificios de apartamentos en Estados Unidos, pero declinó dar una cifra específica. A veces deja pistas, colocando una calcomanía redonda con el logo de Amazon junto a los timbres en los que el sistema ya está instalado. En una calle en Nueva York, la calcomanía estaba en tres de 11 edificios. En otro barrio, dos de siete edificios la tenían.

Los empleados de Amazon han visitado ciudades en todo el país para llamar a la puerta, hacer llamadas telefónicas o acercarse a gerentes de edificios en las calles para exhortarlos a instalar el sistema. La compañía incluso ha formado asociaciones con cerrajeros para promover el sistema entre los administradores de edificios cuando hacen una reparación. Amazon instala el aparato gratis y a veces entrega una tarjeta de regalo de US$ 100 a quien les deje instalarlo.

Soltani dijo que supo de Key for Business cuando dos vendedores de Amazon querían tener acceso en abril al edificio donde él vive en Oakland, California. La administración del edificio se negó y el sistema no fue instalado.

Amazon tuvo mejor suerte con Kenton Girard, un casero en Chicago. Girard aceptó que instalaran el dispositivo en cuatro de sus edificios para reducir el robo de paquetes, un problema que estaba aumentando tanto que él ponderó instalar afuera un buzón para recibir los paquetes. “Habría pagado para que lo instalaran”, dijo Girard del sistema de Amazon.

Actualmente, solo el Servicio Postal tiene una forma de ingresar a los edificios de apartamentos para poder acceder a los buzones en el interior.

UPS dijo que ha probado una forma de que sus choferes entren a los edificios sin necesidad de tocar el timbre de los inquilinos, tras asociarse con una compañía de cerrojos inteligentes en el 2018, pero esas pruebas se suspendieron y UPS no dijo por qué.

La compañía dijo que los clientes pueden decidir que sus paquetes sean dejados en tiendas, lavanderías u otros negocios cercanos si no están en casa para recibirlos.

FedEx declinó comentar para este reportaje.

Amazon ha estado tratando acceder a los edificios desde hace años. En el 2017, comenzó una forma para que los clientes dejaran que los repartidores ingresaran a sus viviendas cuando ellos no estaban en casa y dejaran paquetes en el vestíbulo.

Walmart hizo lo mismo poco después e incluso sus empleados colocaban ciertos alimentos en los refrigeradores. Amazon y Walmart no han dicho cuántas personas usan esos servicios, pero ambos los han expandido recientemente a más ciudades.

En el 2018, Amazon apuntó la mira a los edificios de apartamentos, lanzando Key for Business y convenciendo a grandes caseros a que instalaran el sistema en sus edificios, pero el esfuerzo parece haberse acelerado en el último año. Amazon ha enviado vendedores por todo el país. Recientes anuncios clasificados de empleos en Miami y San Antonio dicen que el personal de venta puede ganar entre US$ 3,000 y US$ 11,000 mensuales en bonificaciones y comisiones. Amazon no dijo cuánto está gastando en su campaña.

No todos los paquetes de Amazon pueden calificar para pasar por las puertas principales. La compañía entrega directamente 60% de sus paquetes, de acuerdo con la firma de datos de compras Rakuten Intelligence. El resto son entregados por otras compañías de paquetería que no pueden acceder a los edificios por su cuenta.

Philip T. Evers, profesor de logística en la Facultad de Negocios Robert H. Smith de la Universidad de Maryland, dijo que el deseo de Amazon de instalar el sistema en la mayor cantidad de edificios posible pudiera ser una forma de dejar fuera a sus competidores.

“El casero pudiera decir: ‘voy a hacerlo para una compañía, pero no para todas las compañías de entregas que existen’”, señaló. Añadió que Amazon pudiera encontrar otros usos para el servicio, como dejar que sus choferes recojan paquetes devueltos dejados en el vestíbulo en lugar de hacer que los clientes tengan que llevarlos a una oficina de correos. Amazon declinó hablar de planes futuros.

Jason Goldberg, director de Estrategias Comerciales en la compañía de marketing Publicis Communications, dijo que el dispositivo pudiera ahorrarle dinero a Amazon, toda vez que los choferes pueden dejar más paquetes durante un turno de trabajo y pudiera tener que ofrecer menos rembolsos a aquellos a quienes les roban paquetes.

Goldberg se enteró de la existencia del sistema en diciembre, cuando un cerrajero que remplazaba el sistema de timbre en su edificio en Chicago ofreció instalar gratis Amazon Key for Business.

Goldberg, que ayuda a administrar el edificio de condominios, les permitió más adelante a vendedores de Amazon —que ofrecieron una tarjeta de regalos de US$ 100— instalar el aparato. “Ellos lo regalan porque beneficia a Amazon más que a nosotros”, dijo.