Amazon asusta a intermediarios de remedios con anuncio en EE.UU.

Por fin llegó el día largo tiempo temido por los intermediarios de los medicamentos bajo receta.



El martes, la industria se desayunó con la noticia de que Amazon.com Inc. uniría fuerzas con Berkshire Hathaway Inc. y JPMorgan Chase & Co. para formar una nueva empresa de atención médica, en un intento de tres de las compañías más famosas del mundo por contener la espiral de costos que exige mantener sanos a los trabajadores estadounidenses.

Otros grupos de grandes empleadores ya intentaron mejorar la atención médica de sus trabajadores, pero ninguno destronó a los administradores de beneficios farmacéuticos que, según los laboratorios y algunos legisladores, no son transparentes con los acuerdos de precios que cierran en nombre de los planes de salud y las sumas que embolsan.

La nueva asociación tiene el potencial para ser una de las iniciativas más ambiciosas de los empleadores hasta la fecha para controlar los gastos en salud. Aunque las empresas dieron pocos detalles, su peso conjunto y su experiencia en tecnología y finanzas podrían usarse para generar cambios drásticos en la forma de pagar medicamentos bajo receta, según los analistas.

“Podrían eliminar por completo al intermediario”, dijo Pratap Khedkar, director administrativo de ZS Associates, una consultora de salud. Al hacerlo, Amazon, Berkshire y JPMorgan podrían controlar mejor sus gastos y ahorrar dinero que hoy consumen los administradores de beneficios farmacéuticos, agregó.

Carga

Los costos de la salud son una carga cada vez más pesada para trabajadores y empresas en EE.UU., donde cerca de la mitad de la población recibe cobertura médica mediante su trabajo. En promedio, el 8.3% de los costos de remuneración de los funcionarios públicos se destinó a planes de salud en 2017, frente a 7.3% en 2004, según datos del Gobierno estadounidense.

El pacto no es la primera vez que las corporaciones prometieron revolucionar el sistema. La Health Transformation Alliance, un grupo de 46 grandes empleadores lanzado hace dos años para reparar el sistema de atención médica, negoció contratos mejores por remedios con CVS Health Corp. y OptumRx, de UnitedHealth Group Inc., dos de los administradores de beneficios farmacéuticos más grandes. El grupo afirma que los nuevos contratos deberían ahorrarles a sus usuarios 15% al año en costos de remedios.

Pero el nuevo emprendimiento presentado por los tres titanes corporativos podría tener la oportunidad de hacer algo mucho más drástico, como negociar directamente con los laboratorios por los medicamentos más vendidos o crear un sistema online de ofertas para negociar los precios de los remedios de forma transparente, dijeron los expertos. Así, podría corroerse una importante fuente de ganancias de los administradores de beneficios farmacéuticos.

Reacción

Estos, por su parte, sostuvieron que les ahorran miles de millones de dólares a los empleadores y que sus clientes pueden realizar auditorías para confirmar que están recibiendo todos los descuentos prometidos en remedios.



Las empresas afirman que reciben bien las iniciativas de Amazon, Berkshire y JPMorgan.

El anuncio “constituye un claro reconocimiento de que el sistema de atención médica debe seguir creando y ofreciendo un valor significativo”, declaró en un comunicado Express Scripts Holding Co., que actualmente administra los beneficios para remedios de Amazon.com.



CVS, que administra los beneficios farmacéuticos de JPMorgan, afirmó por email que la nueva organización “parece compartir nuestra meta de mejorar la salud del consumidor y a la vez reducir los costos”.