Amazon tiene aspiraciones globales en mercado de insumos médicos

Amazon.com Inc. tiene aspiraciones globales para su mercado de insumos médicos, según un anuncio de empleo subido a su sitio web, lo que destaca las grandes ambiciones del gigante de comercio electrónico de transformar el sector de salud al vender productos a hospitales, médicos y odontólogos y ofrecer medicamentos de venta con receta.

La mayor compañía minorista online del mundo busca contratar a una persona que lidere la relación con fabricantes de productos médicos y proveedores de servicios, la cual se concentrará en organizar el negocio en Estados Unidos para luego expandirlo en el plano global, según un nuevo anuncio laboral.

Amazon dio inicio al mercado Amazon Business en el 2015, con un área de salud entre las industrias que enumeró como posibles clientes, junto con fábricas, oficinas y universidades. La oferta laboral hace hincapié en que lo que funciona en el caso de la mayor parte de las empresas no lo hace entre los clientes del sector médico.

“Nuestra misión es hacer de Amazon el destino de compras preferidos de los clientes del sector de cuidados de la salud”, señala el anuncio.

“Nuestros clientes de cuidados de la salud tienen necesidades que difieren de las de los clientes tradicionales de Amazon Business, por lo cual estamos replanteándolo todo, desde la forma en que presentamos nuestra selección y establecemos el precio de nuestros productos, hasta cómo proporcionamos la experiencia adecuada al cliente.

Queremos entender las necesidades específicas de nuestros clientes y vendedores del sector de salud a los efectos de ofrecer soluciones innovadoras para atender sus necesidades”.

Amazon conmocionó el mes pasado el sector de medicamentos de venta bajo receta con su acuerdo de US$ 1,000 millones para la compra de la farmacia online PillPack Inc. luego de una serie de transacciones entre compañías aseguradoras y administradoras de beneficios en medicamentos que apuntaban a fortalecer la esperada incursión de Amazon en el negocio de US$ 300,000 millones de medicamentos de venta bajo receta.

El máximo responsable de Amazon, Jeff Bezos, se sumó este año al máximo responsable de Berkshire Hathaway Inc., Warren Buffett, y al máximo ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, para formar una nueva empresa destinada a abordar los crecientes costes de la atención de la salud.

El grupo contrató hace poco al cirujano y periodista de salud Atul Gawande para encabezar el emprendimiento.