Amazon anuncia lista de 20 ciudades finalistas para su segunda sede

Amazon.com Inc. redujo la lista de las ciudades candidatas a convertirse en su nueva sede a 20, con Nueva York, Boston, Chicago, Miami y Austin, entre las contendientes.

Amazon, con sede en Seattle, solicitó propuestas en setiembre para su segunda sede corporativa, un proyecto que se espera cueste más de US$ 5,000 millones y genere 50,000 empleos.

Políticos de Estados Unidos y Canadá expresaron su interés con entusiasmo y la empresa recibió propuestas de 238 ubicaciones, incluso de mercados más pequeños como Tulsa, Oklahoma y Memphis, Tennessee.

La compañía planea tomar una decisión este año y continuará las conversaciones con los finalistas.

Las ciudades finalistas son: Atlanta, Georgia; Austin, TX; Boston, MA; Chicago, IL; Columbus, OH; Dallas, TX; Denver, CO; Indianapolis, IN; Los Ángeles, California; Miami, Florida; Condado de Montgomery, MD; Nashville, TN; Newark, NJ; Nueva York, NY; Virginia del Norte, VA; Filadelfia, PA; Pittsburgh, PA; Raleigh, NC; Toronto, ON; Washington DC.