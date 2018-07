Amazon alcanza los US$ 900,000 millones de capitalización bursátil

Las acciones de Amazon subieron el miércoles un 0.8% a 1,853.86 dólares, lo que dio a la empresa por primera vez una capitalización bursátil de US$ 900,000 millones y la convirtió en la segunda compañía después de Apple en llegar a esa cifra.

Poco después, los papeles de Amazon cambiaron de tendencia y retrocedían un 0.31%, tras acumular un repunte de cerca del 57% en lo que va de año, mientras persigue a Apple en la carrera por convertirse en la mayor empresa del mundo por su valor de mercado.

Apple, que capitaliza unos US$ 35,000 millones más que Amazon, está cada vez más cerca de lograr un valor bursátil de un billón de dólares; el miércoles sus acciones bajaban ligeramente a US$ 190.19 dólares, con una capitalización de mercado de US$ 934,810 millones de dólares.

Amazon.com dijo que los consumidores a través de Internet compraron más de 100 millones de productos en todo el mundo durante su venta Prime Day, siendo el streaming Fire TV Stick y el altavoz inteligente Echo los dispositivos más vendidos.

Ambas podrían ver importantes movimientos bursátiles cuando publiquen sus primeros resultados de junio. Amazon tiene programado publicar sus cuentas el 26 de julio y Apple el 31 de julio.