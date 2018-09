Amazon alcanza un valor bursátil de US$ 1 billón

Amazon.com Inc se convirtió la segunda compañía estadounidense que alcanza el billón de dólares en valor de mercado, pocas semanas después de que Apple cruzó esa misma cota.

En su última cotización, las acciones de la mayor minorista mundial por internet operaban con un alza del 1.4% a US$ 2,04168. Sus papeles llegaron al nivel de 2,050.2677 para aportar a sus títulos un valor de un billón de dólares.

Amazon superó por vez primera el umbral de los US$ 2,000 por acción el 30 de agosto, tras duplicar su precio en apenas 10 meses. Los papeles de la firma tocaron los US$ 1,000 el 27 de octubre de 2017, lo que se compara con US$ 100 del 23 de octubre de 2009.

Apple Inc se convirtió el 2 de agosto en la primera empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos que el mercado valora en 1 billón de dólares, coronando un avance de una década alimentado por la ubicuidad de su iPhone, que transformó a un actor tecnológico de nicho en un gigante global.