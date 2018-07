¿Podría Amazon administrar su dinero? Bernstein cree que sí

Amazon.com Inc. está bien posicionado para agitar la industria de gestión de activos, según un nuevo informe de estrategia de Sanford C. Bernstein & Co.

La amplia base de clientes y la plataforma en línea de la compañía con sede en Seattle le daría una ventaja entre las grandes compañías tecnológicas en la gestión de activos, muy probablemente no como un "gerente super activo", escribieron el martes en una nota analistas de Bernstein como Inigo Fraser-Jenkins.

Advirtieron que esto es solo una especulación ya que no hay señales de que Amazon esté buscando la administración de activos en este momento. La compañía no respondió a una solicitud por correo electrónico para hacer comentarios.

La obsesión de Wall Street con Amazon se ha extendido por todo el mercado con la especulación de que la empresa podría incursionar en sectores como seguros, hipotecas, o incluso dispositivos médicos.

Ya este año, Amazon ha sido una fuerza disruptiva para las tiendas de abarrotes, seguridad doméstica y distribuidores de medicamentos con receta. La oportunidad está allí para la gestión de fondos con la demanda por asesoramiento financiero a menor costo, dijo Bernstein.

Sin duda, la incursión potencial en el sector no vendría sin una serie de riesgos. Bernstein cree que los obstáculos regulatorios serían superables, pero el riesgo para la reputación de Amazon si los inversionistas perdieran dinero sería un mayor desafío que superar.