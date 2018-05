Alza del combustible sacaría del mercado a aerolíneas débiles, según Ryanair

Ryanair Holdings Plc advirtió que los beneficios se desplomarán por primera vez en cinco años en tanto los costos laborales más altos se suman a un aumento en los precios del combustible que podría obligar a salir del mercado a competidores más débiles.

La ganancia neta caería 14% en el año hasta marzo próximo, dijo Ryanair . Un aumento en los costos del querosén incrementará la presión a corto plazo pero también podría desatar una nueva ronda de quiebras de aerolíneas que beneficiará a la compañía irlandesa al eliminar competidores, predijo.

“Los precios de contado cercanos a US$ 80 el barril traerán aparejada una crisis significativa en el sector ya este invierno”, indicó el máximo responsable Michael O’Leary a Bloomberg Television. “Algunas de las aerolíneas generadoras de pérdidas que no pudieron ganar dinero cuando el barril de petróleo estaba a US$ 40 ciertamente no pueden sobrevivir”.

La aerolínea de descuento más grande de Europa también enfrenta gastos más altos a raíz de que una planificación fallida de turnos la dejó con pocos pilotos, viéndose obligada a endulzar los contratos y reconocer sindicatos.

O’Leary señaló que las perspectivas para este año dependen en gran medida de que la contracción generada por el combustible lleve a una salida temprana de operadores más débiles como Norwegian Air Shuttle ASA, eliminando capacidad y aumentando los pasajes, o de que sean adquiridas antes de ir a la quiebra.

Contacto de IAG

En el caso de Norwegian Air, un “rescate” por parte de IAG SA, propietaria de British Airways, generaría un beneficio mucho menor que si dejara de volar, dado que sólo frenaría el desarrollo de capacidad, dijo el CEO.

IAG recibió dos rechazos de ofertas por la línea aérea de descuento escandinava y su responsable Willie Walsh dijo la semana pasada que está dispuesto a dejar su puesto si no se logran términos y condiciones aceptables.

Norwegian desestimó las declaraciones de O’Leary al comentar que “no estaban fundadas en la realidad”, a lo cual agregó en un correo electrónico que trabaja activamente en iniciativas de ahorro de costos y cuenta con métodos para mitigar “cualquier riesgo repentino”.

La acción de Ryanair avanzó 6.5% este año, lo que valúa la compañía en 18,100 millones de euros (US$ 21,200 millones).

La ganancia neta creció 10% hasta 1,450 millones de euros en el año que cerró el 31 de marzo, precisó Ryanair en un comunicado. La cifra retrocederá hasta una banda de 1,250 millones de euros a 1,350 millones en los 12 meses actuales, incluidos 100 millones por costos de tripulación más altos, dijo el operador en un pronóstico que era “pesimista dentro de un planteo prudente”.

Ryanair se vio obligada a eliminar más de 20,000 vuelos en setiembre a raíz de que una rotación fallida del personal hizo que quedara sin suficientes pilotos para tripular todos sus aviones. Debido a la crisis, el operador tuvo que hacer reembolsos a los pasajeros y entablar negociaciones con los sindicados después de sufrir la primera huelga de su historia.

El mercado de pilotos experimentados “seguirá ajustado” para todas las aerolíneas europeas durante el próximo año, según O’Leary. Ryanair dijo haber firmado contratos con los pilotos del Reino Unido y los italianos y que realizó avances con la tripulación de cabina en Gran Bretaña y España, pero advirtió que podría haber huelgas localizadas en tanto continúan las negociaciones.