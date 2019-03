Alta plantilla: los 10 futbolistas con mayor valor del campeonato peruano

Una buena inversión en el fútbol puede garantizar buenos resultados, pero no siempre la gloria. Aún estamos en las primeras fechas de la Liga1 y, para algunos equipos, el valor que tienen en el mercado es coherente con las posiciones que ocupan en la tabla de posiciones.

La plantilla más cara de este campeonato, por ejemplo, es la de Alianza Lima. Los blanquiazules poseen un plantel valorado en US$ 9.2 millones. A pesar de que no son punteros, los íntimos se mantienen en un expectante tercer puesto. Una buena parte de su valor (US$ 1.7 millones) recae en su guardameta, Pedro Gallese. Eso lo convierte en el futbolista más costoso de esta competición (ver infografía).

Lo mismo ocurre con Real Garcilaso, el segundo club con más valor en su plantilla, con US$ 9.1 millones, y que se posiciona en el quinto lugar de la Liga1.

Otro equipo de provincia que desembolsó gran cantidad de dinero en sus jugadores ha sido Melgar FC. Los arequipeños están en el tercer puesto en cuanto a valor de mercado, con US$ 8.8 millones. El ranking de los cinco primeros puestos lo terminan Sporting Cristal y Universitario, con US$ 7.1 millones cada uno.

Finalmente, la sorpresa del torneo, en materia futbolística, es Binacional, que marcha segundo en la tabla. Con respecto al valor del plantel, no obstante, el club puneño invirtió US$ 3.5 millones, ocupando el puesto 15 entre los 18 equipos peruanos.

Valores comparados

El valor de mercado del total de clubes de la Liga1 este año llega a US$ 101 millones. Comparado con el año pasado, esta cifra ha descendido, pues en el 2018, los 16 equipos peruanos (esta vez son 18) tenían una cotización estimada de US$ 113.5 millones. Si hablamos del 2017, el monto es mayor. Todos las escuadras de la competición valían US$ 117.2 millones.

Asimismo, este 2019 el número de deportistas que participan es 502. De estos, el 17.9% son extranjeros, es decir, 90 futbolistas. Además, la media promedio de los jugadores es 26.1 años.