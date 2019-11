Por Shira Ovide

Los inversionistas reciben constantes recordatorios de que no es barato que los gigantes tecnológicos se mantengan en la cima.

Alphabet Inc. informó el lunes que sus ingresos del tercer trimestre aumentaron 21.5% respecto al año anterior, sin contar los pagos a Apple y otros socios que llevan los anuncios de Google o canalizan el tráfico de búsqueda web a la compañía. Esto continuó con la tendencia casi ininterrumpida de la compañía de ganancias trimestrales de ventas del 20% o más, un logro notable para una compañía con más de US$ 125,000 millones en ingresos anuales.

Al igual que en la superpotencia tecnológica Amazon, la semana pasada, los gastos de Alphabet están creciendo a un ritmo aún más rápido que sus ventas. Los costos operativos aumentaron un 27% respecto al año anterior, el aumento más pronunciado en años. La revelación sobre el gasto de Alphabet parece haber contribuido a una ligera disminución en el precio de las acciones de la compañía en el mercado posventa.

¿Hacia dónde dirige la empresa matriz de Google todo ese gasto? Bueno, la compañía no lo especifica, pero tiene numerosos costos de investigación y desarrollo: piense en los ingenieros y otras inversiones en todo ámbito, desde la operación de computación en la nube de Google hasta la tecnología de inteligencia artificial y los laboratorios de desarrollo de hardware de consumo. Además, Google usó sus desembolsos en proyectos de capital como centros de computación y bienes raíces tras un breve descanso en el primer semestre del año.

Al igual que con Amazon, los inversionistas deben evaluar si las inversiones de Google son justificadas. En la mayoría de los casos es difícil objetar el historial de la compañía sobre cómo convertir el gasto en cambios de productos grandes y pequeños que generan ventas y (potencialmente) proyectos que podrían convertirse en el próximo gran avance de Google.

El problema con Alphabet es siempre la transparencia. La compañía no proporciona mucha información a personas ajenas sobre qué está generando ingresos en la compañía o hacia dónde se dirige todo su gasto. Esto dificulta evaluar el rendimiento de las inversiones de la empresa.

Google, por ejemplo, ha invertido mucho dinero en efectivo para comprar empresas fabricantes de hardware: en los últimos años contrató equipos de ingeniería y diseño de la compañía de teléfonos inteligentes HTC por más de US$ 1,000 millones y compró los fabricantes de dispositivos domésticos Nest y Dropcom, y según informes recientes, presentó una oferta para comprar el fabricante de dispositivos de seguimiento de actividad física Fitbit Inc. Sin embargo, si Google tiene una estrategia coherente para todos sus proyectos de hardware, no la ha articulado.

Los inversionistas pueden estar justificadamente en desacuerdo con las escasas ideas de Alphabet sobre su máquina de hacer dinero que, efectivamente, es una máquina de hacer dinero. Esto se debe principalmente a pequeños ajustes constantes en su servicio de búsqueda en la web y otros productos como YouTube, y a las opciones constantemente avanzadas para que las compañías paguen a Google para encontrar clientes.

Gran parte de este trabajo no es el tipo de avances tecnológicos impresionantes que captan los titulares, sino la magia de Google. Los inversionistas por ahora tienen que considerar las continuas ganancias de ventas saludables como una vaga prueba de que lo que esté sucediendo bajo el capó de Google seguirá sorprendiendo.